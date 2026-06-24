‘कोर्ट में क्लियर हो जाएगा यह हत्या है, जानबूझकर इलाज में की गई देरी’; भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व RAW एजेंट लकी बिष्ट का दावा

जब लकी बिष्ट से पूछा गया कि इस घटना के बाद युवा आक्रोशित हैं और एक बड़ा संगठन या हथियार उठाने की बात कर रहा है। तो पूर्व कमांडो ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, "मैं देश के युवाओं से यही कहूंगा कि अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। लेकिन कभी हथियार मत उठाना। अगर आपने अपने हाथ में कानून या हथियार ले लिया, तो आपकी 1,000 अच्छाइयां भी एक पल में खत्म हो जाएगी। अगर आपने हथियार उठाया, तो आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हों, तब भी मुझे देश और कानून की रक्षा के लिए आपके खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए इंसाफ की लड़ाई को सिर्फ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ें।"