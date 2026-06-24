‘लालटेन देखकर जनता को लगता है डर’, तेज प्रताप के पुराने बंगले से RJD का चुनाव चिह्न हटाए जाने पर बोले मंत्री

भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, "भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सरकार पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री और सरकार के स्तर से इस पर एसआईटी (SIT) टीम के गठन से लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यायिक जांच का गठित होना अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। इस घटना से जुड़े जिन भी पुलिसकर्मियों या लोगों की गलती पाई जाएगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। चूंकि अभी कानूनन प्रक्रिया और जांच चल रही है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले इस पर किसी भी तरह का मंतव्य देना कहीं से उचित नहीं है।"