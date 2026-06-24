24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘लालटेन देखकर जनता को लगता है डर’, तेज प्रताप के पुराने बंगले से RJD का चुनाव चिह्न हटाए जाने पर बोले मंत्री

Bihar Politics: पटना में तेज प्रताप यादव के पुराने और मंत्री लखेंद्र पासवान के वर्तमान सरकारी आवास से लालटेन हटाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री ने इसे बिहार में बदलते समय और RJD के लालटेन युग के अंत का प्रतीक बताया है।
3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 24, 2026

lakhendra paswan on rjd lantern in bihar politics

तेज प्रताप के पुराने बंगले से हटवाया गया लालटेन

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिह्न लालटेन को लेकर बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के सरकारी आवास के बाहर हुई एक घटना ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। मंत्री के वर्तमान और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के पुराने सरकारी बंगले (24 स्ट्रैंड रोड) से सफाई के दौरान बड़े से लालटेन को बाहर कचरे के ढेर पर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को खुद मंत्री लखेंद्र पासवान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, "अब बिहार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं ,लोगों ने इसे कूड़ा करकट समझकर कचरा के ढेर पर फेंका।"

लड़के लालटेन को घिसटते हुए फेंक रहे थे - लखेंद्र पासवान

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, "सुबह जब मैं इको पार्क के बगल से मॉर्निंग वॉक करके वापस अपने आवास पर लौट रहा था, तो मैंने देखा कि एक-दो नौजवान लड़के एक लालटेन को बकायदा जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे थे और उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया। जब हम लोगों ने उन लड़कों से पूछा कि भाई इस लालटेन को क्यों फेंक रहे हो? तो उन युवाओं ने कहा कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे घर में रखेंगे तो बिना फालतू के जगह घेरेगा और घर में कचरा बढ़ेगा। इसलिए फेंक रहे हैं।"

लखेंद्र पासवान ने एनडीए सरकार के कार्यों की तुलना करते हुए आगे कहा, "अब डबल इंजन सरकार में वेपर लाइट और एलईडी (LED) का आधुनिक युग आ चुका है। बिहार में अब बिजली 18 घंटे से लेकर 22-23 घंटे तक निर्बाध रहती है। जब बिजली हर वक्त उपलब्ध है, तो लालटेन की क्या जरूरत? बिहार की जनता ने इसे अपने दिलों से बहुत पहले निकाल दिया था, अब घरों से भी निकालकर कचरे में फेंक रही है।"

तेज प्रताप खुद इसे कचरे में छोड़ गए - लखेंद्र पासवान

जब मंत्री लखेंद्र पासवान के घर से लालटेन हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, "यह सरकारी आवास कई लोगों का रहा है। मुझसे पहले इस बंगले में तेज प्रताप यादव रहते थे। अब वे ना जाने कचरे के ढेर पर इस लालटेन को कैसे छोड़कर चले गए। आज सुबह जब सरकारी कर्मचारियों द्वारा बंगले को साफ किया जा रहा था, तो सफाईकर्मियों ने इसे उठाकर बाहर कचरे के ढेर पर डाल दिया। तेज प्रताप जी तो लालटेन कब का फेंक चुके हैं, हमारे समझ से। उनके जाने के बाद जो बचा-कुचा कबाड़ था, वो आज साफ हो गया।"

लखेंद्र पासवान ने आगे कहा, "असल बात तो यह है कि इस लालटेन को देखकर ही बिहार की जनता को भय लगता है, पुराना जंगलराज याद आ जाता है। बिहार के लोगों में दोबारा भय का वातावरण न बने, इसीलिए लोग इसे अपने घरों से निकाल रहे हैं। बिहार की जनता के दिलों में अब इसकी नहीं है, इसका सही ठिकाना सिर्फ कचरे का ढेर ही है।"

भरत तिवारी एनकाउंटर पर सरकार का रुख

भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, "भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सरकार पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री और सरकार के स्तर से इस पर एसआईटी (SIT) टीम के गठन से लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यायिक जांच का गठित होना अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। इस घटना से जुड़े जिन भी पुलिसकर्मियों या लोगों की गलती पाई जाएगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। चूंकि अभी कानूनन प्रक्रिया और जांच चल रही है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले इस पर किसी भी तरह का मंतव्य देना कहीं से उचित नहीं है।"

भरत तिवारी एनकाउंटर पर रोशन आनंद ने उठाए सवाल, कहा – पुलिस रक्षक नहीं, भक्षक बन चुकी है

ये भी पढ़ें
roshan anand on bharat tiwari encounter

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

24 Jun 2026 03:32 pm

Published on:

24 Jun 2026 03:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘लालटेन देखकर जनता को लगता है डर’, तेज प्रताप के पुराने बंगले से RJD का चुनाव चिह्न हटाए जाने पर बोले मंत्री

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'कोर्ट में क्लियर हो जाएगा यह हत्या है, जानबूझकर इलाज में की गई देरी'; भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व RAW एजेंट का दावा

former raw agent lucky bisht on bharat tiwari encounter
पटना

Bihar Politics कांग्रेस नेतृत्व पर अखिलेश का तीखा प्रहार, कहा- जिनको राजनीति की समझ नहीं, वो प्रभारी बना दिए जाते हैं

akhilesh prasad singh
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर पर रोशन आनंद ने उठाए सवाल, कहा - पुलिस रक्षक नहीं, भक्षक बन चुकी है

roshan anand on bharat tiwari encounter
पटना

Bharat Tiwari Encounter: महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़, न्याय की मांग के बीच बदले गए जगदीशपुर डीएसपी

महापंचायत
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बागेश्वर बाबा की एंट्री, बोले- वह सनातनी योद्धा था, सरेंडर के बाद जान लेना पाप

dhirendra shastri on bharat tiwari encounter
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.