पटना कोचिंग विवाद में कूदे अवध ओझा, बोले- खान सर की PR टीम को सलाम, पर बर्तन मांजने वाला IAS की तैयारी नहीं कर सकता

ज्ञान बिंदु एकेडमी के रोशन आनंद और खान सर के बीच हुए विवाद पर बोलते हुए ओझा सर ने बताया कि उन्होंने मामले को शुरुआत में ही शांत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, "जब ये घटना घटी, तो मैंने खुद खान सर को मैसेज किया कि मत यार, ये सब मामला मत बढ़ाओ, क्या कर रहे हो यार, फंस जाओगे। चूंकि रोशन आनंद का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने खान सर को ही सीधे मैसेज किया और कहा कि भाई ऐसा ना करो, फंस जाओगे, ये सब गलत बात है। टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुरंत समझौता करो, सुलह करो। वो सारा मैसेज मेरे पास आज भी मोबाइल में सुरक्षित पड़ा हुआ है।"