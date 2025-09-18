अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में 20 मिनट हुई बातचीत, सीट शेयरिंग को लेकर पढ़िए क्या लेटेस्ट अपडेट

बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल मौर्या में मिलें। दोनों की इस बैठक को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग पर बातचीत किया। बिहार में इन दिनों एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस चल रहा है। इधर, घटक दल के नेता अपने लिए बड़ी डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने इसपर क्या फैसला लिया यह तो नहीं पता चला है। लेकिन, कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक सीटों का बंटवारा हो जायेगा।