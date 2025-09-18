Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में 20 मिनट हुई बातचीत, सीट शेयरिंग को लेकर पढ़िए क्या लेटेस्ट अपडेट

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच गुरूवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बंद कमरे में हुई करीब 20 मिनट की बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 18, 2025

Amit Shah and Nitish Kumar met
अमित शाह और नीतीश कुमार मिले। फोटो- आईपीआरडी

बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल मौर्या में मिलें। दोनों की इस बैठक को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग पर बातचीत किया। बिहार में इन दिनों एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस चल रहा है। इधर, घटक दल के नेता अपने लिए बड़ी डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने इसपर क्या फैसला लिया यह तो नहीं पता चला है। लेकिन, कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक सीटों का बंटवारा हो जायेगा।

सीटों के बंटवारे में कहां फंसा है पेंच

एनडीए के सीटों के बंटवारें में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के डिमांड सबसे बड़ा पेंच है। इनके डिमांड के कारण मामला बन नहीं पा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि मन के अनुसार सीटें नहीं मिली तो हम अकेले लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने भी साफ कहा है कि गठबंधन में अगर हमें 15 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर इस दिन लगेगी अन्तिम मुहर, कांग्रेस का पटना में होगा महाजुटान
पटना
Voter Adhikar Yatra rahul gandhi priyanka gandhi bike rally in darbhanga

2020 में कौन कितनी सीटों पर लड़ा था चुनवा

2020 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच 122-121 सीट का हिसाब बना था। जेडीयू ने 115 सीटें अपने पास रखकर अपने कोटे से मांझी को 7 सीटें दी थी। भाजपा अपने कोटे की 121 सीटों में 110 पर खुद लड़ी और 11 मुकेश सहनी को दिया था। चिराग पासवान की लोजपा तब 135 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। चिराग पासवान के अकेले चुनाव मैदान में उतरने के कारम जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ था।

मगध और शाहाबाद फतह

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तर से सक्रिय हो गई है। बीजेपी अपना सबसे ज्यादा फोकस महागठबंधन के गढ़ मगध और शाहाबाद में कर रही है। बीजेपी इस क्षेत्र में पूरी तरह से साफ है और महागठबंधन का दबदबा है। अमित शाह यहां पर चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों की आज समीक्षा करने के बाद इसे धार देने का भी प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वे अपने नेताओं को विजय मंत्र भी देंगे। अमित शाह इस बैठक को लेकर बुधवार की रात ही पटना पहुंचे थे। अमित शाह आज डेहरी और बेगूसराय में 20 जिलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव के खास सलाहकार का लालू परिवार में बढ़ने लगा विरोध, तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी भड़की
पटना
तेजस्वी यादव | रोहिणी आचार्य | संजय यादव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

18 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / Bihar / Patna / अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में 20 मिनट हुई बातचीत, सीट शेयरिंग को लेकर पढ़िए क्या लेटेस्ट अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.