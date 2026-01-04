मशीन सब बता देगी… गाजियाबाद पुलिस ने बिहारियों को ‘बांग्लादेशी’ कहकर धमकाया, रोशनी खातून ने ऐसे की बोलती बंद

बिहार की रोशनी खातून ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि पुलिस अधिकारियों ने "निरीक्षण के बहाने" झुग्गियों में प्रवेश किया । उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आधार कार्ड मांगा। रोशनी कहती हैं, "मैं अंदर गई, फोन लेकर आई जिसमें मेरा आधार था। फिर उन्होंने मुझे उसे एक पुलिसवाले को दिखाने को कहा जो वीडियो बना रहा था।" उन्होंने बताया, "पुलिस बोले कि उनके पास मशीन है जिससे पता चल जाएगा कि हम बांग्लादेश के हैं या नहीं । वे हमें डराना चाह रहे थे, लेकिन हम क्यों डरें? हम बिहारी हैं" पुलिस ने साइकोलॉजिकल ट्रिक भी अपनाई, लेकिन हम डरे नहीं। खातून ने कहा, "झुग्गी में 25-30 लोग रहते हैं, हम सब मुस्लिम हैं और बिहार के अररिया जिले से काम के लिए आए हैं।"