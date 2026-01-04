4 जनवरी 2026,

पटना

पार्सल के बहाने बुलाया, पिस्टल सटाकर किया किडनैप…. फिर नग्न वीडियो बनाकर मांगी रंगदारी; पटना में 12वीं के छात्र के साथ दरिंदगी

पटना में एक छात्र का अपहरण कर उसके साथ मारपीट और उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करने का प्रयास का मामला सामने आया है। अपराधियों ने छात्र को प्रति माह पांच हजार रूपया नहीं देने पर उसके नग्न वीडियो को वयरल करने की भी धमकी दिया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Jan 04, 2026

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

Crime News पटना के कृष्णापुरी थाना में 12वीं के छात्र के साथ मारपीट, अप्राकृतिक दुष्कर्म और अपहरण का मामला सामने आया है। पार्सल देने के बहाने आरोपी ने छात्र को उसको कमरे से बाहर बुलाया और फिर पिस्टल का भय दिखाकर उसको एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट ले गए, नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

क्या है मामला

यह घटना 29 दिसंबर की है। कृष्णापुरी स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र के पास दोपहर करीब एक बजे के आस पास एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने छात्र से कहा कि आपका पार्सल है। छात्र अपना पार्सल लेने जैसे ही नीचे पहुंचा वहां पर पहले से मौजूद चार युवकों ने उसे घेर लिया और फिर उन लोगों ने उसे अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया। छात्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसको पिस्टल का भय दिखाकर गाड़ी में बिठा लिया। फिर वो लोग छात्र को अपने साथ एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर ले गए और अपार्टमेंट की छत पर आरोपियों ने छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया। इसका विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। कपड़े उतारकर वीडियो बनाया गया।

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

छात्र ने पुलिस को बताया कि उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार का प्रयास किया गया, इसके साथ ही उन लोगों ने सोने की चेन, ब्लूटूथ और 5 हजार रुपये नगद लूट लिए। आरोपियों ने इसके साथ ही उसे धमकी दी है कि हर महीने 5000 रुपये दो, वरना तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। इस बात की जानकारी किसी और को दी तो जान से मारने की भी धमकी दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल कराया है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। छात्र के पिता ने कहा, इस घटना से पूरा परिवार डर गया है।

पत्नी को जबरन पिलाया तेजाब, फिर खुद पीकर दे दी जान! बेटे ने खोली पाप की प्लानिंग की पूरी पोल
पटना
image

Bihar news

