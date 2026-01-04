पार्सल के बहाने बुलाया, पिस्टल सटाकर किया किडनैप…. फिर नग्न वीडियो बनाकर मांगी रंगदारी; पटना में 12वीं के छात्र के साथ दरिंदगी

यह घटना 29 दिसंबर की है। कृष्णापुरी स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र के पास दोपहर करीब एक बजे के आस पास एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने छात्र से कहा कि आपका पार्सल है। छात्र अपना पार्सल लेने जैसे ही नीचे पहुंचा वहां पर पहले से मौजूद चार युवकों ने उसे घेर लिया और फिर उन लोगों ने उसे अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया। छात्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसको पिस्टल का भय दिखाकर गाड़ी में बिठा लिया। फिर वो लोग छात्र को अपने साथ एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर ले गए और अपार्टमेंट की छत पर आरोपियों ने छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया। इसका विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। कपड़े उतारकर वीडियो बनाया गया।