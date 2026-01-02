बिहार में कड़ाके की ठंड: पटना में 5वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद, IMD का 6 दिनों का कोल्ड डे अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 24 घंटों में गया में न्यूनतम विजिबिलिटी शून्य मीटर तक पहुंच गई , जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगले 7 दिनों तक ठंड और कोहरे की चुनौती बनी रहेगी। 3 जनवरी को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। 4 जनवरी को पश्चिमी और उत्तर-मध्य जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। 5 से 7 जनवरी के बीच राज्य के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं।