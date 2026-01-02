2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

बिहार में कड़ाके की ठंड: पटना में 5वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद, IMD का 6 दिनों का कोल्ड डे अलर्ट

School Closed in Patna: बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 5 जनवरी तक 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 02, 2026

schools get closed as pollution and winter hit delhi ncr and other states

प्रतीकात्मक तस्वीर

School Closed in Patna: पटना समेत पूरे बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 5वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी प्राइवेट, सरकारी स्कूलों के अलावा प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगी। प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए चलने वाली विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इससे मुक्त रहेंगी।

स्कूल 5 जनवरी तक बंद

पटना के जिलाधिकारी ने अत्यधिक ठंड के चलते 5वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है । पहले पटना जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए 2 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। ठंड से राहत नहीं मिलने पर यह फैसला लिया गया। बिहार के अन्य जिलों में 8वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद हैं, जिनमें बांका, मुजफ्फरपुर समेत कई जिले शामिल हैं, जहां ठंड का प्रकोप ज्यादा है।

6 दिनों का कोल्ड डे अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है । राज्य के 7 जिलों में शनिवार को शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक, गोपालगंज, सहरसा, मधेपुरा, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, और पूर्णिया जिलों में कुछ जगहों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

कोहरे से बढ़ी परेशानी

मौसम विभाग के मुताबिक, 24 घंटों में गया में न्यूनतम विजिबिलिटी शून्य मीटर तक पहुंच गई , जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगले 7 दिनों तक ठंड और कोहरे की चुनौती बनी रहेगी। 3 जनवरी को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। 4 जनवरी को पश्चिमी और उत्तर-मध्य जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। 5 से 7 जनवरी के बीच राज्य के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं।

