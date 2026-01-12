Khesari Lal Yadav: खेसारी ने राजनीति से मानी हार! क्यों कहा मैं कलाकार ही ठीक हूं..

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और आरजेडी (RJD) नेता खेसारी लाल यादव ने राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। छपरा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। एक कलाकार के रूप में ही मैं ठीक हूं। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राजनीति में सच बोलने वालों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में वही सफल होगा जिसे झूठे वादे करना और दुनिया को बेवकूफ बनाना आता है। खेसारी ने आगे कहा कि हम लोगों ने हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, शायद इसलिए हम इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठते हैं।