बिहार विधानसभा चुनाव: लोजपा (आर) की दूसरी लिस्ट जारी, चिराग ने भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का किया प्रयास

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। (फोटो- IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। BJP, JDU, HUM, RLM के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी अपने कोटे के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इससे पहले चिराग ने अपनी पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किया था। लेकिन, गुरुवार की शाम में लोजपा (रामविलास) ने अपने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।
लोजपा की ओर से जारी दूसरी लिस्ट में चिराग पासवान ने ब्राह्मण, भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का प्रयास किया है। चिराग की ओर से जारी लिस्ट में पांच राजपूत,05 यादव,04 पसवान,04 भूमिहार,एक ब्राम्हण,तेली,पासी,सूढ़ी (वैश्य) ,रौनियार (वैश्य),कानू (वैश्य),रजवार,धोबी,कुशवाहा,रविदास और मुस्लिम को एक एक सीट दिया है।
चिराग पासवान ने अपनी लिस्ट के साथ राजपुत, भूमिहार और यादवों को भी साधने का प्रयास किया है। चिराग पासवान ने 6 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इसके साथ ही चिराग ने बीजेपी की 2 नेताओं को भी टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर के बोचहां से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। बेबी कुमारी बीजेपी की नेत्री रही हैं। बीजेपी की टिकट पर ही वो बोचहां से उपचुनाव लड़ी थीं। जबकि 2015 में बोचहां से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं।
चिराग पासवान ने वैशाली की महुआ विधानसभा सीट पर संजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। महुआ विधानसभा सीट पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी की ओर से इस सीट पर रौशन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। लोजपा की 29 कैंडिडेट की लिस्ट में बहादुरगंज से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025