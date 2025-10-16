बिहार विधानसभा चुनाव: लोजपा (आर) की दूसरी लिस्ट जारी, चिराग ने भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का किया प्रयास

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। BJP, JDU, HUM, RLM के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी अपने कोटे के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इससे पहले चिराग ने अपनी पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किया था। लेकिन, गुरुवार की शाम में लोजपा (रामविलास) ने अपने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।