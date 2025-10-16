Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: लोजपा (आर) की दूसरी लिस्ट जारी, चिराग ने भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का किया प्रयास

बिहार विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) की ओर से आज 15 और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। चिराग पासवान ने अपनी लिस्ट में भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का प्रयास किया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 16, 2025

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। (फोटो- IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। BJP, JDU, HUM, RLM के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी अपने कोटे के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इससे पहले चिराग ने अपनी पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किया था। लेकिन, गुरुवार की शाम में लोजपा (रामविलास) ने अपने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।

चिराग ने इनपर खेला दांव

लोजपा की ओर से जारी दूसरी लिस्ट में चिराग पासवान ने ब्राह्मण, भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का प्रयास किया है। चिराग की ओर से जारी लिस्ट में पांच राजपूत,05 यादव,04 पसवान,04 भूमिहार,एक ब्राम्हण,तेली,पासी,सूढ़ी (वैश्य) ,रौनियार (वैश्य),कानू (वैश्य),रजवार,धोबी,कुशवाहा,रविदास और मुस्लिम को एक एक सीट दिया है।

भूमिहार- राजपूत और यादव को साधा

चिराग पासवान ने अपनी लिस्ट के साथ राजपुत, भूमिहार और यादवों को भी साधने का प्रयास किया है। चिराग पासवान ने 6 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इसके साथ ही चिराग ने बीजेपी की 2 नेताओं को भी टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर के बोचहां से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। बेबी कुमारी बीजेपी की नेत्री रही हैं। बीजेपी की टिकट पर ही वो बोचहां से उपचुनाव लड़ी थीं। जबकि 2015 में बोचहां से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं।

तेज प्रताप के खिलाफ संजय सिंह को उतारा

चिराग पासवान ने वैशाली की महुआ विधानसभा सीट पर संजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। महुआ विधानसभा सीट पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी की ओर से इस सीट पर रौशन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। लोजपा की 29 कैंडिडेट की लिस्ट में बहादुरगंज से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप को रोहिणी का मिला आशीर्वाद, पढ़िए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

16 Oct 2025 10:28 pm

Published on:

16 Oct 2025 10:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: लोजपा (आर) की दूसरी लिस्ट जारी, चिराग ने भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का किया प्रयास

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025: पशुपति पारस ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, इस सीट से बेटे को दिया टिकट

राष्ट्रीय

Bihar Elections: तेजप्रताप ने मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट, तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किलें

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: खेसारी लाल यादव ने पत्नी के साथ लिया आरजेडी की सदस्यता, जानें किस सीट से लड़ेंगे चुनाव?

पटना

टिकट कटने पर पूर्व विधायक पूनम यादव ने खोला JDU पर मोर्चा, RLJP में हुईं शामिल

Poonam Yadav
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप को रोहिणी का मिला आशीर्वाद, पढ़िए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा?

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.