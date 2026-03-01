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Bihar Board 10th Result 2026: सेकेंडरी बोर्ड के मेरिट लिस्ट में लड़कियों का दबदबा, टॉप रैंक पर कब्जा

Bihar Board 10th Result 2026 बिहार बोर्ड ने रविवार को मैट्रिक (10वीं) का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार परीक्षा में लड़कियों का दबदबा रहा। पुष्पांजलि और सबरीन परवीन संयुक्त रूप से टॉपर बनीं।

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Rajesh Kumar Ojha

Mar 29, 2026

Bihar Board 10th Result 2026 मेरिट लिस्ट में लड़कियों का दबदबा। फोटो-FB-Aftab Alam Siddiqui

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा (BSEB) की ओर से रविवार को क्लास 10 (मैट्रिक) के घोषित नतीजों में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। न सिर्फ़ परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, बल्कि मेरिट लिस्ट में भी उन्होंने ही बाज़ी मारी; दो लड़कियां संयुक्त टॉपर बनकर उभरीं और टॉप रैंक पर उनका ही दबदबा रहा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे रविवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषित किए।


बोर्ड परीक्षा देने वाले 15.11 लाख छात्रों में 7.85 लाख लड़कियां और 7.26 लाख लड़के शामिल थे। इनमें से 12.36 लाख (81.79%) छात्र पास हुए। पास होने वाली लड़कियों की संख्या 6.34 लाख (80.82%) थी, जबकि 6.01 लाख लड़कों (82.82%) ने परीक्षा पास किया। पुरस्कार पाने वाले टॉप 10 रैंक होल्डर्स में 57 लड़कियां हैं; इनमें से 13 छात्र टॉप पांच में और 126 छात्र 6वीं से 10वीं रैंक के बीच हैं।

दो लड़कियां संयुक्त टॉपर बनीं


सिमुलतला आवासीय विद्यालय (जमुई) की पुष्पांजलि और हायर सेकेंडरी स्कूल (छुरही, वैशाली) की सबरीन परवीन 492/500 अंकों (98.2%) के साथ संयुक्त टॉपर बनीं। टॉप 10 में शामिल कुल 139 छात्रों में से सिमुलतला आवासीय विद्यालय के सिर्फ़ तीन छात्र थे। दूसरा स्थान हाई स्कूल (बनवारीपुर, बेगूसराय) की नाहिद सुल्ताना को मिला, जबकि तीसरा स्थान सेकेंडरी स्कूल (खरहाना, बक्सर) की अनुपा कुमारी और BSS हाई स्कूल (राजवाड़ा, बेगूसराय) के ओम कुमार ने साझा किया। चौथे स्थान पर तीन छात्रों के अंक बराबर थे और पांचवें स्थान पर पांच छात्रों के अंक बराबर थे।


हालांकि, फर्स्ट डिवीज़न पाने वाले 4.44 लाख छात्रों में लड़कियों (2.09 लाख) के मुकाबले लड़कों (2.35 लाख) की संख्या ज़्यादा थी, जबकि सेकंड डिवीज़न पाने वाले छात्रों में लड़कियों (2.51 लाख) की संख्या लड़कों (2.25 लाख) से ज़्यादा थी। कुल पास प्रतिशत (81.79%) पिछले दो सालों की तुलना में कम है; 2025 में यह 82.11% और 2024 में 82.91% था।

28 दिनों में नतीजे जारी


2005 में, जब बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाली लड़कियों की संख्या कुल संख्या के आधे से भी कम (लगभग 1.60 लाख) थी, तब से लेकर अब तक बिहार ने काफी प्रगति की है। अब बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाली और उन्हें पास करने वाली, दोनों ही श्रेणियों में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा, "इंटरमीडिएट परीक्षाओं में भी लड़कियों का पास प्रतिशत बेहतर रहा था, और अब मैट्रिक परीक्षाओं में भी यही सिलसिला दोहराया गया है।" उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से इतनी जल्दी नतीजे जारी करने के लिए बोर्ड की सराहना भी की।


बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा खत्म होने के 28 दिनों के भीतर ही नतीजे जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कॉपियों का मूल्यांकन 2 मार्च को शुरू हुआ था, जबकि परीक्षाएं 25 फरवरी को ही खत्म हो गई थीं। उन्होंने आगे कहा, "इंटरमीडिएट और मैट्रिक, दोनों ही परीक्षाओं के नतीजे मार्च महीने में ही जारी कर दिए गए हैं, जो देश के अन्य स्कूल बोर्डों की तुलना में काफी पहले है। माध्यमिक परीक्षाओं में कुल 89.67 लाख उत्तर-पुस्तिकाओं (answer books) और OMR शीट का मूल्यांकन किया जाना था।

स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच करें आवेदन

किशोर ने बताया कि जो छात्र अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी (पुनः जाँच) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्र 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच विशेष मैट्रिक परीक्षाओं और कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, "इन परीक्षाओं के नतीजे 31 मई तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि छात्रों का कोई भी साल बर्बाद न हो।"

टॉपर्स को ₹2 लाख

शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले छात्रों के लिए इनामी राशि दोगुनी कर दी गई है। टॉपर्स को ₹2 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को ₹1.5 लाख (प्रत्येक), और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को ₹1 लाख (प्रत्येक) की राशि दी जाएगी। 4th से 10th रैंक तक के छात्रों को ₹20,000 (प्रत्येक) मिलेंगे। इसके अलावा, शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले सभी छात्रों को एक लैपटॉप, एक मेडल और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बोर्ड ने 'देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेरिट स्कॉलरशिप' की राशि में भी वृद्धि की है। इस योजना के तहत, शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले प्रत्येक छात्र को किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education) पूरी करने के लिए दो वर्षों तक प्रति माह ₹2,000 की राशि प्रदान की जाएगी

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Updated on:

29 Mar 2026 09:05 pm

Published on:

29 Mar 2026 08:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Board 10th Result 2026: सेकेंडरी बोर्ड के मेरिट लिस्ट में लड़कियों का दबदबा, टॉप रैंक पर कब्जा

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