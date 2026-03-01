Bihar Board 10th Result 2026: सेकेंडरी बोर्ड के मेरिट लिस्ट में लड़कियों का दबदबा, टॉप रैंक पर कब्जा

शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले छात्रों के लिए इनामी राशि दोगुनी कर दी गई है। टॉपर्स को ₹2 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को ₹1.5 लाख (प्रत्येक), और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को ₹1 लाख (प्रत्येक) की राशि दी जाएगी। 4th से 10th रैंक तक के छात्रों को ₹20,000 (प्रत्येक) मिलेंगे। इसके अलावा, शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले सभी छात्रों को एक लैपटॉप, एक मेडल और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बोर्ड ने 'देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेरिट स्कॉलरशिप' की राशि में भी वृद्धि की है। इस योजना के तहत, शीर्ष 10 रैंक हासिल करने वाले प्रत्येक छात्र को किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education) पूरी करने के लिए दो वर्षों तक प्रति माह ₹2,000 की राशि प्रदान की जाएगी