तीन विषयों में 99-99 मार्क्स, ऑप्शनल में भी आए 95; देखें बिहार टॉपर पुष्पांजलि की पूरी मार्कशीट

पुष्पांजलि ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा रिजल्ट आने पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती हैं कि जैसी मेहनत की थी, वैसा परिणाम मिला है। पुष्पांजलि ने बताया कि उसने इस परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। 2021 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में दाखिला लेने के बाद से वह कैंपस में ही रही और वहीं अपनी पढ़ाई की। स्कूल की छुट्टियों के दौरान भी, जब वह घर आती थी तो अपने पिता की देखरेख में अपनी पढ़ाई जारी रखती थी। वह प्रतिदिन 12 से 13 घंटे खुद से पढ़ाई करती थी। पुष्पांजलि का मानना ​​है कि अगर सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।