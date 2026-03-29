‘बेरोजगारी भत्ते की जगह शुरू कर दीजिए सेक्स भत्ता’, किस पर भड़के सांसद पप्पू यादव?

पप्पू यादव ने व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा, "देश में छात्रवृत्ति और पेंशन जैसी व्यवस्थाएं खत्म कर देनी चाहिए। अब उसकी जगह 'सेक्स भत्ता' और 'सेक्स पेंशन' जैसी व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। जब 90 प्रतिशत नेता और अधिकारी ही शोषण में शामिल हैं, तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों को अब नशे से ज्यादा इन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों से बचाने की जरूरत है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है और समाज को इस पर गंभीरता से काम करना होगा। अब इस देश में बच्चियों को बचान एके लिए क्रांति की जरूरत है।