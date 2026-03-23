BSEB 12th Result 2026: कम आए अंक या हुए फेल तो न हों परेशान! स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट के लिए करें आवेदन, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

इसके अलावा, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2026 और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का आयोजन भी करेगा। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चलेगी। बिहार बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बोर्ड वर्ष 2019 से विशेष परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को अवसर प्रदान करना है, जो किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे या मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। साथ ही, जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें भी इन परीक्षाओं के माध्यम से अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा।