दरभंगा एयरपोर्ट से 16 जून से कोलकाता की फ्लाइट बंद, हैदराबाद के उड़ानों में भी भारी कटौती

पटना से सटे मसौढ़ी में एक शादी समारोह उस समय रणक्षेत्र में बदल गया, जब महिलाओं के साथ कथित अभद्रता को लेकर बाराती और सराती पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में बारात पक्ष की एक महिला समेत तीन लोग और कन्या पक्ष का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।