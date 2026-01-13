पटना की गलियों में अब नहीं दिखेंगे झूलते तार और खंभे, जमीन के अंदर से बिजली सप्लाई करेगी नीतीश सरकार

अभी, पटना की सड़कों, मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर घरों में बिजली ओवरहेड तारों और खंभों के जरिए सप्लाई की जाती है। इस मॉडल में, तारों का टूटना, बार-बार फॉल्ट होना और तूफान के दौरान बिजली कटना आम बात है। नए सिस्टम में, घरों में बिजली अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए सप्लाई की जाएगी, जिससे तूफान का असर कम होगा, शहर की सुंदरता बढ़ेगी, सड़कों से तारों और खंभों का जाल खत्म होगा, बिजली चोरी की संभावना कम होगी और फॉल्ट का पता लगाना आसान हो जाएगा।