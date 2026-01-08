कांग्रेस की बैठक में मारपीट पर हाई कमान नाराज, प्रदेश इकाई से पूरी रिपोर्ट की तलब

वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, यह सब कुछ मधुबनी में काग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत करीब लगभग 500 कांग्रेस नेता की उपस्थिति में हुई। बिहार पार्टी प्रमुख राजेश राम और पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान पटना से मधुबनी मंगलवार को विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए गए थे। लेकिन, समीक्षा बैठक से पहले ही मारपीट होने की वजह से बैठक नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्टी ने इसे अब गंभीरता से लिया है और इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक आपस में हाथापाई करते दिख रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में एक नेता उन्हें रुकने के लिए कह रहा है।