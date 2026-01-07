बिहार में महागठबंधन का ‘द एंड’? मनरेगा के बहाने कांग्रेस का ‘एकला चलो’ का दांव, RJD को छोड़ा पीछे

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अगस्त-सितंबर 2025 में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का विरोध शुरू किया था। कांग्रेस के इस विरोध को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला था। 'वोटर अधिकार यात्रा' के बाद बिहार में विपक्षी दलों की एकता की मजबूती की चर्चा हो गई थी। लेकिन, यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहीं भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को विपक्ष के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर महागठबंधन में खटपट शुरू हो गया था। इसकी बानगी वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में तेजस्वी यादव की'बिहार अधिकार यात्रा' में दिखी। तेजस्वी यादव ने अपनी इस यात्रा से कांग्रेस से दूरी बना लिया था। इसके बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी कि चुनाव बाद महागठबंधन में दरार पड़ सकता है। चुनाव के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने महागठबंधन चुनाव तक ही था कह कर इसके संकेत दे दिए थे।