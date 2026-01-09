मनरेगा पर ‘संग्राम’ या घर में ‘कोहराम’? बिहार कांग्रेस की अहम बैठक से विधायकों ने बनाई दूरी, उठे सवाल

इधर, कांग्रेस का एक गुट प्रदेश और जिला कमेटी से अलग मनरेगाकर्मी के साथ अपना आंदोलन शुरू करने का एलान किया है। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान ने कहा कि हम लोग कांग्रेस के समानंतर प्रदेश में अपना आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी जहां प्रदेश और प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ धरना देने का काम करेगी वहीं हम लोग मनरेगाकर्मी के साथ धरना देने का काम करेंगे। हालांकि पार्टी ने आदित्य पासवान समेत 36 लोगों को नोटिस जारी कर रखा है। पार्टी ने इनपर विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कार्रावई किया था। लेकिन, कांग्रेस के ये नेता प्रदेश कमिटी के आदेश को दिल्ली में पार्टी हाई कमान के पास रखा है और अपने साथ न्याय की गुहार लगाया है।