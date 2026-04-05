अवैध संबंधों का विरोध पड़ा महंगा, पत्नी के बॉयफ्रेंड ने इंजीनियर पति को पीट-पीटकर किया लहूलुहान

इंजीनियर के अनुसार, इस बात की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कई बार सुजीत मंडल को समझाने की कोशिश की और पत्नी से दूर रहने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। उल्टा उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने सख्ती दिखाई, तो आरोपी अपने परिवार में प्रभावशाली पुलिस अधिकारी होने का दावा कर उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश करता रहा।