बिहार फैंसी गाड़ी नंबरों के ई-ऑक्शन से 2 महीने में ₹6 करोड़ कमाए, पटना लिस्ट में सबसे ऊपर

परिवहन विभाग के डेटा के मुताबिक, पटना के लोगों ने फैंसी नंबरों पर ₹2.46 करोड़ खर्च किए, जबकि खगड़िया और शिवहर के लोगों ने क्रम से सिर्फ़ ₹93,500 और ₹52,000 खर्च किए। इस प्रकार पटना लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, जबकि खगड़िया और शिवहर में गाड़ी मालिकों ने फैंसी नंबरों में सबसे कम दिलचस्पी दिखाई। मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से ₹52.17 लाख, गया से ₹41 लाख और पूर्णिया से ₹33.53 लाख का रेवेन्यू मिला। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार सबसे ज़्यादा डिमांड वाले नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, और 0009 थे। गाड़ी मालिकों को चुने हुए नंबरों के लिए एक खास फ़ीस देनी होगी, जिन्हें पाँच ग्रुप में बांटा गया है, हर एक के लिए एक खास फ़ीस है। उन्होंने बताया कि ग्रुप A के रिज़र्व नंबर, जैसे 0001, 0003, 0005, 0007, और 0009, की कीमत नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ₹1 लाख और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ₹35,000 है।