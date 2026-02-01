बिहार फैंसी गाड़ी नंबरों के ई-ऑक्शन से 2 महीने में ₹6 करोड़ कमाए, पटना लिस्ट में सबसे ऊपर

ई-ऑक्शन फोटो- AI
बिहार सरकार ने पिछले दो महीनों में फैंसी और पसंदीदा गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबरों को बेचकर लगभग ₹6 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक,1 दिसंबर, 2025 से 13 फरवरी, 2026 तक कुल 4,117 गाड़ी मालिकों ने ई-ऑक्शन के ज़रिए अपनी पसंद के नंबर चुने। सरकार ने इससे ₹5.95 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। इस बात की जानकारी परिवहन मंत्री (ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर) श्रवण कुमार ने शनिवार को दी।
श्रवण कुमार ने कहा, "डिपार्टमेंट ने फैंसी नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू किया है। इस ऑक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखने वाला गाड़ी मालिक बोली लगाने के समय डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर करता है और नंबर चुनते हैं। जो लोग इसके लिए सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, उन्हें फैंसी और पसंदीदा नंबर दिए जाते हैं।" मंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब डिपार्टमेंट ने सिर्फ़ दो महीनों में फैंसी नंबरों की ई-नीलामी से लगभग ₹6 करोड़ कमाए हैं।
परिवहन विभाग के डेटा के मुताबिक, पटना के लोगों ने फैंसी नंबरों पर ₹2.46 करोड़ खर्च किए, जबकि खगड़िया और शिवहर के लोगों ने क्रम से सिर्फ़ ₹93,500 और ₹52,000 खर्च किए। इस प्रकार पटना लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, जबकि खगड़िया और शिवहर में गाड़ी मालिकों ने फैंसी नंबरों में सबसे कम दिलचस्पी दिखाई। मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से ₹52.17 लाख, गया से ₹41 लाख और पूर्णिया से ₹33.53 लाख का रेवेन्यू मिला। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार सबसे ज़्यादा डिमांड वाले नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, और 0009 थे। गाड़ी मालिकों को चुने हुए नंबरों के लिए एक खास फ़ीस देनी होगी, जिन्हें पाँच ग्रुप में बांटा गया है, हर एक के लिए एक खास फ़ीस है। उन्होंने बताया कि ग्रुप A के रिज़र्व नंबर, जैसे 0001, 0003, 0005, 0007, और 0009, की कीमत नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ₹1 लाख और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ₹35,000 है।
