खाली खजाने का असर? बिहार में 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी अटकी, विपक्ष ने NDA सरकार को घेरा

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि यह स्थिति "विरोधाभासी" है। "एक तरफ, CM नीतीश कुमार ने 'समृद्धि यात्रा' निकाली, लेकिन दूसरी तरफ, हम खाली खजाने की बात कर रहे हैं।" हालांकि, सत्ताधारी JD(U) ने कहा कि फंड की कमी अस्थायी है। राज्य सरकार ने अपने आवंटित फंड का 100% उपयोग कर लिया है। RJD शासन के विपरीत, हमने कभी भी मार्च महीने में ज़रूरत से ज़्यादा फंड नहीं निकाला है। सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फंड की मौजूदा कमी अस्थायी है," JD(U) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' (MMRY) शुरू की थी, जिसके तहत राज्य की 1.82 करोड़ पात्र महिलाओं को कुल मिलाकर लगभग 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। सरकार 1.89 करोड़ उपभोक्ताओं को सालाना 5,000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी भी दे रही है।