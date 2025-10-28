Bihar Election: कौन हैं वो दो MLA, चार पूर्व विधायक और एक MLC? जिन्हें तेजस्वी ने दिखाया RJD से बाहर का रास्ता

हालांकि रितु जायसवाल विधायक या MLC नहीं हैं, पर वह निष्कासित नेताओं में सबसे चर्चित नाम हैं। वह RJD महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। वह पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार की पत्नी हैं और सामाजिक तथा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुखिया के तौर पर अपने पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पार्टी टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके चलते उन्हें निष्कासित किया गया है।