राइस मिल से कैश, अलमारी से घड़ियां और जमीन के पेपर… EOU की छापेमारी में बिहार के बैंक अधिकारी की काली कमाई का खुलासा

Bihar EOU Raid: बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाटलिपुत्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुरुआती जांच के बाद कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, भवेश कुमार सिंह ने अपनी वैध आय से 60.68% अधिक संपत्ति अवैध तरीकों से अर्जित की है। EOU की टीम को छापेमारी के दौरान कैश, ज्वेलरी, महंगी घड़ियां और जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं।