13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

चलती ट्रेन के फर्स्ट AC में चूहे का आतंक! पूर्व विधायक ने मारकर वीडियो किया वायरल, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

पूर्व विधायक ट्रेन के फर्स्ट एसी में चूहे के मारकर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा यह प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है। रेल में मिला बड़ा चूहा।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 13, 2025

पूर्व विधायक ललन पासवान। फोटो-सोशल साइट

Train News भाजपा से आरजेडी में आए भागलपुर के पूर्व विधायक ललन पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुवार को बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में उन्होंने चूहे मारते हुए ट्रेन में चूहे के आतंक को उजागर किया और रेलवे के रख‑रखाव व हाउसकीपिंग के निजीकरण पर सवाल उठाए हैं।

फर्स्ट एसी का जब ये हाल...

भाजपा के पूर्व विधायक ललन पासवान ने बताया कि गुरुवार की रात वे बांका इंटरसिटी के फर्स्ट एसी कोच में पटना से भागलपुर आ रहे थे। तभी एक बड़ा चूहा अचानक सक्रिय हो गया और लगभग एक घंटे तक उन्हें परेशान करता रहा। उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट एसी जैसी बोगियों में ही ऐसी स्थिति है, तो थर्ड एसी और स्लीपर कोच की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

फर्स्ट AC में चूहे का आतंक

ललन ने आशंका जताई कि चूहे की वजह से ट्रेन के यार्ड में खड़े होने पर इसमें सांप और अन्य जीव भी आ सकते हैं। उन्होंने रेलवे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से रेल यात्रियों की इस परेशानी पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “मैं एक बोनाफाइड यात्री के रूप में टिकट लेकर यात्रा कर रहा हूँ और यह मेरा अधिकार है कि रेलवे हमें सुरक्षित और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराए।”

टिकट कटा तो बीजेपी छोड़ा

पीरपैंती विधानसभा सीट पर उन्होंने 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2025 में भाजपा ने उनका टिकट अंतिम समय में काट दिया, जिससे नाराज होकर ललन पासवान आरजेडी में शामिल हो गए।

ये भी पढ़ें

रोहिणी आचार्य के बयान पर भाई तेज प्रताप ने मांगी सुरक्षा, संजय झा ने कहा- आरजेडी में लोगों का दम घुट रहा
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

13 Dec 2025 12:07 pm

Published on:

13 Dec 2025 12:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चलती ट्रेन के फर्स्ट AC में चूहे का आतंक! पूर्व विधायक ने मारकर वीडियो किया वायरल, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.