चलती ट्रेन के फर्स्ट AC में चूहे का आतंक! पूर्व विधायक ने मारकर वीडियो किया वायरल, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

ललन ने आशंका जताई कि चूहे की वजह से ट्रेन के यार्ड में खड़े होने पर इसमें सांप और अन्य जीव भी आ सकते हैं। उन्होंने रेलवे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से रेल यात्रियों की इस परेशानी पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “मैं एक बोनाफाइड यात्री के रूप में टिकट लेकर यात्रा कर रहा हूँ और यह मेरा अधिकार है कि रेलवे हमें सुरक्षित और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराए।”