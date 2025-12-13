चलती ट्रेन के फर्स्ट AC में चूहे का आतंक! पूर्व विधायक ने मारकर वीडियो किया वायरल, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

पूर्व विधायक ललन पासवान। फोटो-सोशल साइट
Train News भाजपा से आरजेडी में आए भागलपुर के पूर्व विधायक ललन पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुवार को बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में उन्होंने चूहे मारते हुए ट्रेन में चूहे के आतंक को उजागर किया और रेलवे के रख‑रखाव व हाउसकीपिंग के निजीकरण पर सवाल उठाए हैं।
भाजपा के पूर्व विधायक ललन पासवान ने बताया कि गुरुवार की रात वे बांका इंटरसिटी के फर्स्ट एसी कोच में पटना से भागलपुर आ रहे थे। तभी एक बड़ा चूहा अचानक सक्रिय हो गया और लगभग एक घंटे तक उन्हें परेशान करता रहा। उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट एसी जैसी बोगियों में ही ऐसी स्थिति है, तो थर्ड एसी और स्लीपर कोच की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
ललन ने आशंका जताई कि चूहे की वजह से ट्रेन के यार्ड में खड़े होने पर इसमें सांप और अन्य जीव भी आ सकते हैं। उन्होंने रेलवे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से रेल यात्रियों की इस परेशानी पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “मैं एक बोनाफाइड यात्री के रूप में टिकट लेकर यात्रा कर रहा हूँ और यह मेरा अधिकार है कि रेलवे हमें सुरक्षित और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराए।”
पीरपैंती विधानसभा सीट पर उन्होंने 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2025 में भाजपा ने उनका टिकट अंतिम समय में काट दिया, जिससे नाराज होकर ललन पासवान आरजेडी में शामिल हो गए।
