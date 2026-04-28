बिहार में टाउनशिप प्रोजेक्ट: किसानों को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? जानें जमीन के बदले सरकार और क्या दे रही है…

बिहार में प्रस्तावित 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में किसानों को स्टेकहोल्डर बनाया जाएगा। सरकार जिन किसानों से जमीन लेगी, उन्हें नए टाउनशिप में उनकी जमीन का 55% हिस्सा विकसित कर वापस दिया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने टाउनशिप विकास को लेकर उठ रहे विवादों पर स्पष्ट किया कि इस परियोजना के कारण कोई भी किसान भूमिहीन नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि टाउनशिप का पूरा ड्राफ्ट किसानों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। इसके अलावा, विवादित मामलों की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा।