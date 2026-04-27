27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘लालू परिवार के यहां आसमान से नहीं बरसी 43 बीघा जमीन, चलाएं बुलडोजर’; सीएम सम्राट से जदयू की मांग

अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए जदयू ने सीधे तौर पर लालू परिवार को निशाना बनाया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पटना में लालू परिवार की 43 बीघा जमीन आसमान से नहीं टपकी है। उस पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 27, 2026

लालू प्रसाद यादव। (ANI)

Bihar Politics: बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान ने अब नई चर्चा छेद दी है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी नेता अतिक्रमण के लिए इस अभियान से नहीं बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटना में लालू यादव परिवार के पास मौजूद 43 बीघा जमीन कोई आसमान से नहीं बरसी है, बल्कि यह रसूख और गिफ्ट के नाम पर खड़ा किया गया साम्राज्य है जिसे अब ढहाया जाना चाहिए।

बिहार में अब अतिक्रमण के दिन गए

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकारी जमीन पर अगर किसी का कब्जा होगा, तो वो खाली होगा। उन्होंने बताया कि जब उनके अपने घर की सीढ़ी सरकारी जमीन पर आई, तो प्रशासन ने उसे तुड़वा दिया।

सम्राट चौधरी के इस बयान की तारीफ करते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ' मुख्यमंत्री ने खुद उदाहरण पेश कर बता दिया है कि अब बिहार में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के दिन लद चुके हैं। जब उनकी अपनी सीढ़ी आड़े नहीं आई, तो फिर बिहार में कौन ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है जो विकास की राह में अतिक्रमण करेगा? विकास की राह में जो भी आएगा, उसका घर जाएगा। हम मांग करते हैं कि इसकी शुरुआत राजनेताओं से हो।'

आसमान से नहीं बरसी 43 बीघा जमीन

नीरज कुमार ने लालू परिवार की संपत्तियों पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि आखिर पटना जैसे शहर में उनके परिवार के पास 43 बीघा जमीन कहाँ से आई? उन्होंने कहा, 'पटना में हमें तो एक कट्ठा जमीन नसीब नहीं है, फिर नेताजी (लालू यादव) के पास 43 बीघा जमीन कैसे आ गई? क्या यह जमीन ऊपर से बरस गई थी? नेताजी गिफ्ट ले रहे हैं, दान ले रहे हैं और संपत्ति की विरासत खड़ी कर रहे हैं। यह सब धन-बल का खेल है, लेकिन अब रसूख के दम पर आवाज दबाने का दौर खत्म हो गया है।'

जब्त जमीन पर बने अनाथालय और छात्रावास

नीरज कुमार ने कहा कि विकास की राह में रोड़ा बनने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि लालू परिवार की इस जमीन को तुड़वाकर वहां सामाजिक कल्याण के केंद्र बनाए जाएं।

नीरज कुमार ने कहा, 'जमीन खाली कराकर वहां अनाथालय, अति पिछड़ा छात्रावास और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाया जाना चाहिए। बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है और बेटियों के कन्यादान के लिए विवाह मंडप बनाने को जमीन नहीं मिल रही है क्योंकि संपन्न लोगों ने जमीन कब्जा कर रखी है। ऐसे में राजनेताओं पर ही पहला हमला होना चाहिए।'

नीतीश कुमार की तारीफ की

विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, 'हम लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के लोग हैं। नीतीश जी अपनी संपत्ति के ब्यौरे में अंगूठी और गाय तक का दाम लिखते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास हीरा होगा तो वे चांदी लिख देंगे और हिसाब तक नहीं देंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के राज में निर्मम तरीके से बिना जाति, धर्म या वंश देखे विकास के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा।'

ये भी पढ़ें

परिवार से बगावत कर जिससे किया प्रेम विवाह, अब उसे ही रास्ते से हटाया; बॉयफ्रेंड संग मिल पत्नी ने की पति की हत्या
पटना
bihar news, bihar crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Updated on:

27 Apr 2026 12:37 pm

Published on:

27 Apr 2026 12:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘लालू परिवार के यहां आसमान से नहीं बरसी 43 बीघा जमीन, चलाएं बुलडोजर’; सीएम सम्राट से जदयू की मांग

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'मैं तड़प रही हूं, मेरे पति को भी तड़पाना', मां को वॉइस नोट भेज नेहा ने लगा ली फांसी

bihar news, bihar hindi news, suicide news
पटना

बिहार: पति को पहले नींद की गोली खिलाई, फिर प्रेमी को बुलाकर कर दी हत्या; कातिल पत्नी गिरफ्तार

bihar news, bihar crime news
पटना

बिहार विधान परिषद में चुनकर आएंगे 20 नए MLC; नीतीश और सम्राट समेत कई दिग्गजों की सीट खाली

पटना

बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 25 जिलों में लू और भीषण गर्मी का कहर

bihar weather, imd alert, bihar weather news
पटना

बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, नीतीश के करीबी नेता ने दिए अहम अपडेट

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पूर्व सीएम नीतीश कुमार
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.