‘लालू परिवार के यहां आसमान से नहीं बरसी 43 बीघा जमीन, चलाएं बुलडोजर’; सीएम सम्राट से जदयू की मांग

नीरज कुमार ने लालू परिवार की संपत्तियों पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि आखिर पटना जैसे शहर में उनके परिवार के पास 43 बीघा जमीन कहाँ से आई? उन्होंने कहा, 'पटना में हमें तो एक कट्ठा जमीन नसीब नहीं है, फिर नेताजी (लालू यादव) के पास 43 बीघा जमीन कैसे आ गई? क्या यह जमीन ऊपर से बरस गई थी? नेताजी गिफ्ट ले रहे हैं, दान ले रहे हैं और संपत्ति की विरासत खड़ी कर रहे हैं। यह सब धन-बल का खेल है, लेकिन अब रसूख के दम पर आवाज दबाने का दौर खत्म हो गया है।'