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परिवार से बगावत कर जिससे किया प्रेम विवाह, अब उसे ही रास्ते से हटाया; बॉयफ्रेंड संग मिल पत्नी ने की पति की हत्या

बेतिया में एक पत्नी ने फ़ेसबुक के जरिए बने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल कर अपने पति की हत्या कर दी है। आरोपी पत्नी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि अब उसका पति उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। 

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 27, 2026

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मृतक अनिल की फाइल फोटो और मौके पर छानबीन करती पुलिस

Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। खास बात यह है कि मृतक और आरोपी पत्नी ने 13 साल पहले समाज और परिवार की परवाह न करते हुए प्रेम विवाह किया था। लेकिन, इस प्रेम का अंत बेहद खौफनाक हुआ। यह पूरा मामला जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के गोबरौरा पंचायत का है।

मृतक अमित और उसकी पत्नी नीलम एक दूसरे से प्यार करते थे और 13 साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय नीलम ने अमित के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, जबकि अमित उस समय बेरोजगार था। इस दंपति के दो बच्चे भी हुए। लेकिन इस खुशहाल और भरे-पूरे परिवार में तब दरार पड़ गई, जब नीलम की फेसबुक पर सोनू नाम के एक युवक से दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे फेसबुक पर शुरू हुई बातचीत प्यार में बदल गई और नीलम को अपना 13 साल का पति अब बोझ लगने लगा।

पहले खिलाई नींद की गोली, फिर हत्या

पुलिस की पूछताछ के दौरान नीलम ने सारा खुलासा कर दिया है। नीलम ने कबूल किया कि उसने और उसके प्रेमी सोनू ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। शुरू में उन्होंने उसे जहर देकर मारने का सोचा था, लेकिन जब उसके प्रेमी को डर लगने लगा तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी। जिस रात यह वारदात हुई उस रात नीलम ने अमित के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जब अमित गहरी नींद में सो गया तो नीलम ने अपने प्रेमी सोनू को घर पर बुला लिया। दोनों ने मिलकर अमित के गुप्तांगों पर हमला किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

वह मेरी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था...

गिरफ्तारी के बाद नीलम ने पुलिस के सामने साफ-साफ अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि आंखों की बीमारी के कारण अमित की कमाई कम हो गई थी। दो-दो बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा था। नीलम के अनुसार अमित अब उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। पिछले एक साल से नीलम के मन में अपने पति के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। नीलम ने तो यहां तक कह दिया कि जो कुछ भी हुआ, वह अच्छे के लिए ही हुआ।

अपने पति की हत्या करने के बाद, आरोपी पत्नी नीलम ने इस घटना को एक स्वाभाविक मौत दिखाने की कोशिश की। उसने अपने ससुराल वालों को फोन किया और बताया कि अमित अचानक बीमार पड़ गया है और उनसे जल्दी आने को कहा। जब तक परिवार के सदस्य पहुंचे अमित की मौत हो चुकी थी। हालांकि, पुलिस को सूचना देने के बजाय, नीलम उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रही थी।

अमित के पिता ने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है तो डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद, पुलिस एक FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। अमित के शरीर पर चोट के निशान देखकर, पुलिस ने उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सारी असलियत सामने आ गई।

फरार प्रेमी की तलाश जारी

लौरिया थान के थानाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद पत्नी को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि हत्या में शामिल उसके प्रेमी सोनू की तलाश में पुलिस की विशेष टीम छापेमारी कर रही है।

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Updated on:

27 Apr 2026 09:38 am

Published on:

27 Apr 2026 09:37 am

Hindi News / Bihar / Patna / परिवार से बगावत कर जिससे किया प्रेम विवाह, अब उसे ही रास्ते से हटाया; बॉयफ्रेंड संग मिल पत्नी ने की पति की हत्या

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