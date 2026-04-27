परिवार से बगावत कर जिससे किया प्रेम विवाह, अब उसे ही रास्ते से हटाया; बॉयफ्रेंड संग मिल पत्नी ने की पति की हत्या

पुलिस की पूछताछ के दौरान नीलम ने सारा खुलासा कर दिया है। नीलम ने कबूल किया कि उसने और उसके प्रेमी सोनू ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। शुरू में उन्होंने उसे जहर देकर मारने का सोचा था, लेकिन जब उसके प्रेमी को डर लगने लगा तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी। जिस रात यह वारदात हुई उस रात नीलम ने अमित के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जब अमित गहरी नींद में सो गया तो नीलम ने अपने प्रेमी सोनू को घर पर बुला लिया। दोनों ने मिलकर अमित के गुप्तांगों पर हमला किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।