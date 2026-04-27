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भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज; बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अन्य जिलों में लू का कहर

बिहार में जारी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 13 जलों के लिए आंधी-तूफ़ान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि, बाकी 35 ज़िलों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है।

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 27, 2026

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Bihar Weather: बिहार के अलग-अलग हिस्सों में इस समय मौसम के दो बिल्कुल अलग-अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर बिहार के अधिकांश जिले आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की मार झेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और मध्य बिहार के जिले भीषण लू की तपिश में झुलस रहे हैं। सोमवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के 13 जिलों के लिए आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, अन्य 25 जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

इन 13 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, वायुमंडलीय अस्थिरता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण उत्तरी बिहार के 13 जिलों में मौसम बिगड़ गया है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन इलाकों में धूल भरी आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा, ओलावृष्टि के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के निवासियों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान वे ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें।

लीची और आम की फसलों को भारी नुकसान

बेमौसम आंधी और बारिश ने बिहार के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुजफ्फरपुर और वैशाली की विश्वप्रसिद्ध शाही लीची और आम के बागानों में तैयार फल आंधी के कारण टूट कर गिर रहे हैं। मधुबनी और सुपौल जैसे इलाकों में, ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे बागवानी करने वाले किसान गहरे संकट और चिंता में डूब गए हैं।

25 जिलों में लू का जानलेवा कहर

जहां एक तरफ उत्तर बिहार में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिणी बिहार सहित राज्य के 25 जिलों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पछुआ हवाओं के असर से ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। रविवार को रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गया, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद और शेखपुरा जैसे जिलों में तापमान लगातार 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 48 घंटों तक इन जिलों में उमस और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी।

मौसम में क्यों हो रहा बदलाव?

पटना मौसम केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आस-पास के इलाकों में इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ लाइन फैली हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण उत्तरी बिहार में बादल बन रहे हैं। आंधी-तूफान आ रहे हैं और बारिश हो रही है। जबकि दक्षिणी बिहार के मैदानी इलाके सूखी और गर्म हवाओं की चपेट में हैं।

भीषण गर्मी को देखते हुए, आपदा प्रबंधन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि वे लू (हीटस्ट्रोक) से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहें। वहीं, जिन जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, वहां लोगों को 'इंद्रवज्र' ऐप का इस्तेमाल करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

27 Apr 2026 07:16 am

Published on:

27 Apr 2026 07:15 am

Hindi News / Bihar / Patna / भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज; बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अन्य जिलों में लू का कहर

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