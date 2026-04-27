भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज; बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अन्य जिलों में लू का कहर

जहां एक तरफ उत्तर बिहार में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिणी बिहार सहित राज्य के 25 जिलों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पछुआ हवाओं के असर से ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। रविवार को रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गया, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद और शेखपुरा जैसे जिलों में तापमान लगातार 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 48 घंटों तक इन जिलों में उमस और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी।