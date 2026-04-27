‘मैं तड़प रही हूं, उसे भी तड़पाना’, मां को वॉइस नोट भेज नेहा ने लगा ली फांसी; 5 महीने पहले हुई थी शादी

उसके परिवार वालों का आरोप है कि मयंक ने नेहा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की सारी हदें पार कर दी थीं। 25 अप्रैल को मयंक ने नेहा और उसके परिवार को फोन करके पटना की AG कॉलोनी में स्थित अपने घर पर बुलाया था। लेकिन, जब नेहा अपने परिवार के साथ वहां पहुंची, तो घर पर ताला लगा हुआ था। नेहा ने मयंक को फोन किया तो उसने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कहा कि वह इस मुलाकात के बारे में भूल गया था और पहले ही वैशाली लौट चुका है। इस अपमान और मानसिक तनाव ने नेहा को भीतर से तोड़ दिया।