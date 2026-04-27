विधान परिषद की 20 सीटों पर होगा फैसला, नीतीश-सम्राट समेत कई दिग्गजों की सीट खाली, जानें किसका पलड़ा भारी

विधानसभा कोटे से विधान परिषद पहुंचे 9 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। जदयू से डॉ. कुमुद वर्मा, प्रो. गुलाम गौस, भीष्म सहनी और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं की विदाई हो रही है। वहीं भाजपा खेमे से संजय प्रकाश और मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की सीटें खाली हो रही हैं। विपक्ष की बात करें तो राजद के कद्दावर नेता डॉ. सुनील कुमार सिंह, मो. फारुक और कांग्रेस के डॉ. समीर कुमार सिंह का कार्यकाल भी इसी तिथि को समाप्त होगा। इन सीटों पर नए चेहरों को उतारने या पुराने दिग्गजों को दोहराने को लेकर दलों के भीतर मंथन जारी है।