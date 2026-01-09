बिहार के 22 IAS और 11 BAS अफसरों का तबादला, दीपक मिश्रा बने CM सचिवालय के संयुक्त सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समीर सौरभ को कंफेड (CONFED) का निदेशक बनाया गया है,जबकि नालंदा नगर निगम आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक कुमार मिश्रा नालंदा में नगर आयुक्त रहते हुए अपने कार्यों की वजह से सुर्खियों आए थे। इसकी प्रकार से शहरी निकाय में भी बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने अभिषेक पलासिया को गया का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया है, जबकि कुमार निशांत विवेक को बिहार शरीफ का नगर आयुक्त की जिम्मेवारी सौंपी गई है।