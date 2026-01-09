9 जनवरी 2026,

पटना

बिहार के 22 IAS और 11 BAS अफसरों का तबादला, दीपक मिश्रा बने CM सचिवालय के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार ने शुक्रवार को बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। नालंदा नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 09, 2026

CG Transfer Breaking: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 8 पुलिस अफसरों का हुआ तबादला, देखें

बिहार में एक बार फिर सरकार ने शुक्रवार को 22 आईएएस अधिकारियों और 11 बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। नालंदा के नगर आयुक्त रहे दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही सीएम सचिवालय के ओएसडी अभिजीत कुमार को नरकटियागंज का एसडीओ और कुमार ओमकेश्वर को पटना का एडीएम बनाया गया है।

सौरभ कंफेड के निदेशक बने

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समीर सौरभ को कंफेड (CONFED) का निदेशक बनाया गया है,जबकि नालंदा नगर निगम आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक कुमार मिश्रा नालंदा में नगर आयुक्त रहते हुए अपने कार्यों की वजह से सुर्खियों आए थे। इसकी प्रकार से शहरी निकाय में भी बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने अभिषेक पलासिया को गया का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया है, जबकि कुमार निशांत विवेक को बिहार शरीफ का नगर आयुक्त की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर बने पटना के डीडीसी

 सरकार ने श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को पटना का नया डीडीसी (उप विकास आयुक्त) की जिम्मेवारी सौंपी है। जबकि शुभम कुमार को नालंदा का डीडीसी बनाया गया है। सूर्यप्रताप सिंह को समस्तीपुर का और लक्ष्मण तिवारी को सारण जिले का डीडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आशीष कुमार मोतिहारी के नगर आयुक्त बने

शिवाक्षी दीक्षित को पश्चिमी चंपारण का, पार्थ गुप्ता को मुंगेर का,आशीष कुमार को मोतिहारी और किसलय कुशवाहा को भागलपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है।

अनिरुद्ध दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी

गरिमा लोहिया को पालीगंज से बाढ़ का अनुमंडल पदाधिकारी,अनिरुद्ध पांडेय को मोहनिया से दानापुर, कृतिका मिश्रा को गोगरी से पटना सदर तथा आकांक्षा आनंद को बारसोई से मुजफ्फरपुर (पश्चिम) का अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

Makar Sankranti 2026: दही चूड़ा भोज पर अक्सर बदलती है बिहार की सियासी तस्वीर, लालू यादव ने शुरू की थी परंपरा
पटना
image

Bihar news

09 Jan 2026 05:46 pm

09 Jan 2026 05:20 pm

