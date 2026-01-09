बिहार के 22 IAS और 11 BAS अफसरों का तबादला, दीपक मिश्रा बने CM सचिवालय के संयुक्त सचिव

बिहार में एक बार फिर सरकार ने शुक्रवार को 22 आईएएस अधिकारियों और 11 बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। नालंदा के नगर आयुक्त रहे दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही सीएम सचिवालय के ओएसडी अभिजीत कुमार को नरकटियागंज का एसडीओ और कुमार ओमकेश्वर को पटना का एडीएम बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समीर सौरभ को कंफेड (CONFED) का निदेशक बनाया गया है,जबकि नालंदा नगर निगम आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक कुमार मिश्रा नालंदा में नगर आयुक्त रहते हुए अपने कार्यों की वजह से सुर्खियों आए थे। इसकी प्रकार से शहरी निकाय में भी बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने अभिषेक पलासिया को गया का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया है, जबकि कुमार निशांत विवेक को बिहार शरीफ का नगर आयुक्त की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
सरकार ने श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को पटना का नया डीडीसी (उप विकास आयुक्त) की जिम्मेवारी सौंपी है। जबकि शुभम कुमार को नालंदा का डीडीसी बनाया गया है। सूर्यप्रताप सिंह को समस्तीपुर का और लक्ष्मण तिवारी को सारण जिले का डीडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शिवाक्षी दीक्षित को पश्चिमी चंपारण का, पार्थ गुप्ता को मुंगेर का,आशीष कुमार को मोतिहारी और किसलय कुशवाहा को भागलपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है।
गरिमा लोहिया को पालीगंज से बाढ़ का अनुमंडल पदाधिकारी,अनिरुद्ध पांडेय को मोहनिया से दानापुर, कृतिका मिश्रा को गोगरी से पटना सदर तथा आकांक्षा आनंद को बारसोई से मुजफ्फरपुर (पश्चिम) का अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
