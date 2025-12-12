Bihar IAS Transfer: योजना सचिव से लेकर SDM तक… बिहार में 36 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

IAS TRANSFER
Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी अधिसूचना में कुल 36 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। इसमें सचिव, निदेशक, प्रबंध निदेशक, उप विकास आयुक्त (DDC) और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) स्तर तक के अधिकारियों को नए प्रभार दिए गए हैं।
इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की है। उन्हें स्थानांतरित कर योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। वे फिलहाल जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और खान जैसे विभागों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं।
