Bihar IAS Transfer: योजना सचिव से लेकर SDM तक… बिहार में 36 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की है। उन्हें स्थानांतरित कर योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। वे फिलहाल जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और खान जैसे विभागों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं।