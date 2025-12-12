12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पटना

Bihar IAS Transfer: योजना सचिव से लेकर SDM तक… बिहार में 36 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस ट्रांसफर में सचिव, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अपर सचिव, DDC और SDO तक शामील हैं।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 12, 2025

IAS TRANSFER

IAS TRANSFER

Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी अधिसूचना में कुल 36 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। इसमें सचिव, निदेशक, प्रबंध निदेशक, उप विकास आयुक्त (DDC) और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) स्तर तक के अधिकारियों को नए प्रभार दिए गए हैं।

मयंक वरवड़े बने योजना एवं विकास विभाग के नए सचिव

इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की है। उन्हें स्थानांतरित कर योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। वे फिलहाल जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और खान जैसे विभागों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं।

प्रमुख विभागों में सचिव, अपर सचिव, नए निदेशक और MD नियुक्त

  • मयंक वरवड़े - सचिव, योजना एवं विकास विभाग (जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार जारी)
  • शीर्षत कपिल अशोक - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार)
  • धर्मेन्द्र कुमार - निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
  • उपेन्द्र प्रसाद - अपर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
  • नवीन कुमार सिंह - निदेशक, पंचायती राज
  • डॉ. विद्या नन्द सिंह - निदेशक, हस्तकरघा
  • सुनील कुमार-1 - निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
  • आदित्य प्रकाश - अपर सचिव, पंचायती राज विभाग
  • अमित कुमार पाण्डेय - कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति (अपर सचिव, स्वास्थ्य का अतिरिक्त प्रभार)
  • श्याम बिहारी मीणा - अपर सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद
  • सुनील कुमार - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम
  • सुहर्ष भगत - निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप
  • अमन समीर - निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
  • मनेश कुमार मीणा - निदेशक, खान
  • तुषार सिंगला - निदेशक, मत्स्य
  • विजय कुमार - अपर सचिव, शिक्षा विभाग
  • मनोज कुमार रजक - अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
  • धनंजय कुमार - अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
  • आरिफ अहसन - राज्य परिवहन आयुक्त
  • अनिल कुमार - निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क (MD, बिहार राज्य संवाद समिति का अतिरिक्त प्रभार)
  • कुमार अनुराग - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम (संयुक्त सचिव, भवन निर्माण)
  • सुमित कुमार - परियोजना निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी (मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली का अतिरिक्त प्रभार)
  • सौरभ सुमन यादव - निदेशक, कृषि
  • नवीन कुमार - परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
  • यतेन्द्र कुमार पाल - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम
  • विक्रम विरकर - निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
  • प्रियंका रानी - निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
  • सुनील कुमार (द्वितीय) - निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले (MD आपूर्ति निगम से अलग पद)
  • डॉ. नेहा कुमारी - SDO सासाराम (पहले विभागीय निदेशक स्तर की प्रतीक्षा सूची में थीं)

DDC स्तर पर हुए बदलाव

  • आकाश चौधरी - बेगूसराय
  • नीलिमा साहू - नवादा
  • निहारिका छवि - बक्सर

6 अनुमंडलों में नियुक्त हुए नए SDO

  • निशांत सिहारा - मोतिहारी सदर
  • प्रधुम्न सिंह यादव - कटिहार
  • अंजलि शर्मा - अरेराज
  • शिप्रा विजयकुमार चौधरी - आरा सदर
  • डॉ. नेहा कुमारी - सासाराम
  • कृष्ण चन्द्र गुप्ता - कहलगांव

Bihar IAS Transfer: योजना सचिव से लेकर SDM तक… बिहार में 36 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

