Crime News: दरिंदगी की घटना से सुलगा जहानाबाद, अस्पताल में आरोपी को लेकर बवाल

Crime News बिहार के जहानाबाद में पांच साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में आरोपी को घेरकर जमकर हंगामा किया। पुलिस आरोपी मोहम्मद राजू को कस्टडी में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आक्रोशित लोग आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग कर रहे हैं।