फर्जी प्रोफाइल बनाकर बिछाता था जाल, सेक्स्टॉर्शन के जरिए लाखों रुपये की करता था वसूली; आरोपी गिरफ्तार

‘सेक्स्टॉर्शन’ के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने वाले एक आरोपी को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदिल राशिद के रूप में हुई है, जो बिहार के आरा के दौलतपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार, आदिल राशिद सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को अपने जाल में फंसाता था। वह खुद को लड़की बताकर पहले उनसे बातचीत करता और धीरे-धीरे भरोसा कायम करता था। इसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता और उनसे पैसे वसूलता था।