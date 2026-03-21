बिहार: दोस्ती, प्यार और पंचायत का फैसला, रोहतास में हुई अनोखी शादी चर्चा में

बिहार के रोहतास जिले से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां पंचायत ने एक शादीशुदा महिला के पति की अनुमति लेकर उसकी शादी उसके ही प्रेमी से करा दी। हैरानी की बात यह रही कि जब मंदिर में शादी हो रही थी, तब महिला का पति भी वहां मौजूद था। आस पास के लोगों का कहना है कि महिला का प्रेमी, उसके पति का ही दोस्त है और घर के पास ही रहता था। इस अनोखी शादी की अब पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है। स्थानीय लोग इसे दोस्ती के भरोसे और शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं।