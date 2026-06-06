MLC चुनाव में NDA में दरार के संकेत? चिराग के कदम से उपेंद्र कुशवाहा पर बढ़ा दबाव

बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की पार्टी और आरजेडी अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज (शनिवार) कर सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के पास विधानसभा में 19 विधायक हैं। पार्टी की ओर से अशरफ अंसारी, वेद प्रकाश पांडेय, इंदु कश्यप और शोभा सिंह पासवान के नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में बताए जा रहे हैं। इधर, विधान परिषद की एक सीट को लेकर एनडीए के भीतर सियासी खींचतान तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बची हुई सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी। इस सस्पेंस से आज पर्दा उठने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, कुछ हलकों में यह भी चर्चा है कि क्या बीजेपी राज्यसभा चुनाव की तरह कोई नया राजनीतिक दांव चल सकती है। हालांकि, एनडीए के सूत्रों का कहना है कि एमएलसी चुनाव में ऐसा कोई समीकरण नहीं बन रहा है और गठबंधन के भीतर सहमति से फैसला लिया जाएगा।