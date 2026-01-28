बिहार पुलिस की महिला सिपाही की गंदी फोटो-वीडियो वायरल, दो युवकों ने इस वजह से रची साजिश

पीड़िता की मां के मुताबिक, उनकी बेटी का हाल ही में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ था। लंबे समय बाद परिवार में खुशी का माहौल था। उनकी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और वह वर्दी पहनकर समाज की सेवा करने का सपना देख रही थी। इसी दौरान कुछ बुरे इरादे वाले लोगों ने उसे निशाना बनाया। आरोप है कि भागलपुर और पूर्णिया जिले के रूपौली थाना क्षेत्र के दो युवकों ने उससे बार-बार फोन पर संपर्क करना शुरू कर दिया।