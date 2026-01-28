28 जनवरी 2026,

पटना

बिहार पुलिस की महिला सिपाही की गंदी फोटो-वीडियो वायरल, दो युवकों ने इस वजह से रची साजिश

Bihar News: अपराधियों ने बिहार पुलिस में नई भर्ती हुई एक महिला कांस्टेबल की अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। कांस्टेबल की मां ने दो युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पटना

Jan 28, 2026

Bihar News: बिहार के भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस की नवनियुक्त महिला कांस्टेबल को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए गए। दो युवकों पर शादी के प्रस्ताव ठुकराने का बदला लेने के लिए सोची-समझी साजिश रचने का आरोप है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फोन पर परेशान करना किया शुरू

पीड़िता की मां के मुताबिक, उनकी बेटी का हाल ही में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ था। लंबे समय बाद परिवार में खुशी का माहौल था। उनकी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और वह वर्दी पहनकर समाज की सेवा करने का सपना देख रही थी। इसी दौरान कुछ बुरे इरादे वाले लोगों ने उसे निशाना बनाया। आरोप है कि भागलपुर और पूर्णिया जिले के रूपौली थाना क्षेत्र के दो युवकों ने उससे बार-बार फोन पर संपर्क करना शुरू कर दिया।

शादी के लिए दबाव

शिकायत में कहा गया है कि दोनों युवक महिला कांस्टेबल पर उनसे शादी करने का दबाव बना रहे थे। बार-बार फोन करना, मैसेज भेजना और मानसिक दबाव बनाना उनकी रोज की आदत बन गई थी। महिला कांस्टेबल ने साफ तौर पर उनसे शादी करने से मना कर दिया और उनसे दूरी बना ली। हालांकि, युवकों ने इस इनकार को अपनी बेइज्जती समझा और बदले की भावना से एक खतरनाक कदम उठाया।

फर्जी आईडी से अश्लील तस्वीरें लीक

आरोप है कि मना करने के बाद दोनों युवकों ने महिला कांस्टेबल के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए। इसके बाद उन्होंने उसकी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए। इन तस्वीरों और वीडियो का मकसद न सिर्फ उसे बदनाम करना था, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ना और दबाव में लाना भी था।

तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में है। मां ने बताया कि सामाजिक बदनामी का डर, रिश्तेदारों के सवाल और बेटी के भविष्य की चिंता ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। हालांकि, परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और चुप रहने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया।

बरारी थाने में FIR दर्ज

पीड़िता की मां बरारी थाने पहुंचीं और दोनों युवकों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई। शिकायत में साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग और महिला की गरिमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए IT एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया।

पुलिस टेक्निकल जांच में जुटी

बरारी पुलिस स्टेशन के अनुसार, इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेक्निकल मदद ली जा रही है। फेक अकाउंट, IP एड्रेस और लॉगिन डिटेल्स की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बनाने के लिए डिजिटल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।

आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आदमी पहले से ही महिला कांस्टेबल के संपर्क में थे और जब उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो उसे बदनाम करने की योजना बनाई।

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि साइबर ब्लैकमेल या ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जा सके।

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Updated on:

28 Jan 2026 12:17 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार पुलिस की महिला सिपाही की गंदी फोटो-वीडियो वायरल, दो युवकों ने इस वजह से रची साजिश

