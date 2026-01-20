20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: कांग्रेस को शून्य होने से बचाने के लिए आलाकमान का मेगा प्लान, सभी 6 विधायक दिल्ली तलब

Bihar Politics कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद सभी 6 विधायक पार्टी से विद्रोह के मूड में हैं। ऐसा हुआ तो कांग्रेस बिहार विधानसभा में शून्य पर आ जाएगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 20, 2026

कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय (photo source- Patrika)

कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय (photo source- Patrika)

Bihar Politics कांग्रेस बिहार में संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। सोमवार को पटना गर्ल्स हॉस्टल में कथित हैवानियत मामले पर सुबह में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी भी उपस्थित थे। घटना के नौ दिनों के बाद कांग्रेस के सड़क पर बिना आरजेडी के उतरने की राजनीति गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी बिहार में अब अपने दम पर अपना जनाधार मजबूत करने में लगी है। इस चर्चा के बीच कांग्रेस में नाराज चल रहे सभी छह विधायकों की दिल्ली तलब ने बिहार में सियासी हलचलें तेज कर दी है।

सभी विधायक दिल्ली तलब

पार्टी में टूट रोकने को लेकर पार्टी ने सोमवार को पहल करते हुए सभी छह विधायकों को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेता उनसे बातचीत कर पूरे मामले का हल निकालने का प्रयास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद सभी 6 विधायक पार्टी से विद्रोह के मूड में हैं। ऐसा हुआ तो कांग्रेस बिहार विधानसभा में शून्य पर आ जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। कांग्रेस में टूट की चर्चा के बीच पार्टी आला कमान ने सभी 6 विधायकों को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया है।

शून्य होने का खतरा

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट को समझते हुए यह पहल उठाया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के सभी 6 विधायकों के साथ कांग्रेस दफ्तर, इंदिरा भवन में बैठक करेंगे। दरअसल, इससे पहले बिहार कांग्रेस ने इन विधायकों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बैठकों में नहीं आए। इसको देखते हुए केंद्रीय आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा।

NDA ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता

एनडीए का दावा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस को भय है कि सभी छह विधायक पार्टी छोड़कर जेडीयू या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी चर्चा तेज होने पर कांग्रेस नेतृत्व ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला है, ताकि पार्टी में टूट की कोशिश को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

पटना हॉस्टल कांड: डॉक्टर–नर्स के बयानों में विरोधाभास, गर्ल्स हॉस्टल में कार से आने वालों का फुटेज मिला
पटना
पटना हॉस्टल कांड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

20 Jan 2026 11:44 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: कांग्रेस को शून्य होने से बचाने के लिए आलाकमान का मेगा प्लान, सभी 6 विधायक दिल्ली तलब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.