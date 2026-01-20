Bihar Politics: कांग्रेस को शून्य होने से बचाने के लिए आलाकमान का मेगा प्लान, सभी 6 विधायक दिल्ली तलब

पार्टी में टूट रोकने को लेकर पार्टी ने सोमवार को पहल करते हुए सभी छह विधायकों को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेता उनसे बातचीत कर पूरे मामले का हल निकालने का प्रयास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद सभी 6 विधायक पार्टी से विद्रोह के मूड में हैं। ऐसा हुआ तो कांग्रेस बिहार विधानसभा में शून्य पर आ जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। कांग्रेस में टूट की चर्चा के बीच पार्टी आला कमान ने सभी 6 विधायकों को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया है।