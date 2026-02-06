Bihar Politics: PK रिटर्न! क्या खोई सियासी ज़मीन को नई यात्रा से साधना चाहते हैं प्रशांत किशोर?

पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर इस दौरान बिहार के सभी जिलों की यात्रा करेंगे और चुनाव में मिली करारी हार के बाद बिखरते संगठन को संगठित करने का प्रयास करेंगे। 08 फरवरी से शुरू होने वाली यह यात्रा पहले चरण में 13 फरवरी तक चलेगी। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की इस यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रशांत किशोर उनको रोकने और पार्टी को संगठित करने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर वो अपनी इस यात्रा को कर रहे हैं।