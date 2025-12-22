Bihar Weather: जेट स्ट्रीम और पछुआ हवा से बिगड़ा मौसम, 24 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, गयाजी रहा सबसे ठंडा

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार, 22 दिसंबर को गया, नालंदा, अरवल और जहानाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में शीत दिवस जैसी स्थिति बन सकती है। इन इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रह सकता है। वहीं, बिहार के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में स्थित सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के बाकी जिलों में भी हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि मंगलवार को भी हालात में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।