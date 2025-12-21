21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

घर से निकली, लौटकर नहीं आई… पटना में कारोबारी की बेटी लापता, मां को फोन कर कहा- बचा लो, कहीं फंस गई हूं

Bihar News: पटना में एक बिजनेसमैन की नाबालिग बेटी घर से निकलने के बाद लापता हो गई। तीन दिन बाद, डरी हुई लड़की ने अपनी मां के मोबाइल पर अंजान नंबर से कॉल किया और सिर्फ इतना ही कह पाई कि मां, मुझे बचा लो... और फिर कॉल कट गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 21, 2025

bihar news

यह एक सांकेतिक तस्वीर है (फोटो-AI)

Bihar News: पटना में रहने वाला एक कारोबारी परिवार अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के रहस्यमय तरीके से गायब होने से परेशान है। मामला राजधानी के एसके पुरी थाना क्षेत्र का है, जहां तीन दिन बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच, मां के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से आए कॉल ने मामले को और उलझा दिया है। यह कॉल लापता लड़की ने ही किया था।

घर से निकली, वापस नहीं लौटी

कारोबारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पटना के नॉर्थ कृष्णापुरी इलाके में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के मुताबिक, गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच उनकी 16 साल की बेटी किसी काम से घर से निकली थी। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटी, तो परिवार को लगा कि शायद वह किसी दोस्त के घर रुक गई होगी। हालांकि, जैसे-जैसे रात बढ़ती गई और वे फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पाए, उनकी चिंता बढ़ गई।

हर जगह ढूंढा, फिर थाने गए

परिवार ने पहले खुद ही उसे ढूंढा, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जब अगले दिन भी लड़की नहीं मिली, तो परिवार एसके पुरी थाने गया और पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और तलाश शुरू कर दी।

अनजान नंबर से डरावना कॉल

मामले में नया मोड़ तब आया जब शनिवार को अचानक मां के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उनकी बेटी की आवाज थी। मां के मुताबिक, लड़की की आवाज कांप रही थी और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। वह बस इतना ही कह पाई, "मां, मुझे बचा लो... मैं बहुत बीमार हूं, मैं कहीं फंसी हुई हूं।" इसके बाद कॉल अचानक कट गया। उस नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं।

लोकेशन ट्रेस हुई, लेकिन लड़की जा चुकी थी

परिवार ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन ट्रेस किया जिससे कॉल किया गया था। लोकेशन फ्रेजर रोड और गांधी मैदान के पास का दिखा रहा था। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की पहले ही वहां से जा चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन एक फल बेचने वाली महिला का था। महिला ने पुलिस को बताया कि एक परेशान दिख रही लड़की उसके पास आई, एक अमरूद खरीदा, कॉल करने के लिए उसका मोबाइल फोन मांगा और फिर चली गई।

इस घटना से परिवार का डर और बढ़ गया है। उन्हें शक है कि लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है या जबरदस्ती किडनैप किया गया है। पुलिस ने किडनैपिंग समेत सभी संभावित एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गांधी मैदान, उसके स्कूल से घर आने-जाने के रास्ते और दूसरी संदिग्ध जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।

हर पहलू से हो रही जांच

एसके पुरी पुलिस स्टेशन के SHO ने बताया कि मामला गंभीर है और नाबालिग लड़की को ढूंढने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और हर संभव पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वे लड़की को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘50 लाख घूस मांगता है आपका अफसर…’ पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, CO पर लगाए गंभीर आरोप
पटना
Pappu Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

crimenews

Published on:

21 Dec 2025 08:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / घर से निकली, लौटकर नहीं आई… पटना में कारोबारी की बेटी लापता, मां को फोन कर कहा- बचा लो, कहीं फंस गई हूं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.