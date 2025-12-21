घर से निकली, लौटकर नहीं आई… पटना में कारोबारी की बेटी लापता, मां को फोन कर कहा- बचा लो, कहीं फंस गई हूं

परिवार ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन ट्रेस किया जिससे कॉल किया गया था। लोकेशन फ्रेजर रोड और गांधी मैदान के पास का दिखा रहा था। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की पहले ही वहां से जा चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन एक फल बेचने वाली महिला का था। महिला ने पुलिस को बताया कि एक परेशान दिख रही लड़की उसके पास आई, एक अमरूद खरीदा, कॉल करने के लिए उसका मोबाइल फोन मांगा और फिर चली गई।