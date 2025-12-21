घर से निकली, लौटकर नहीं आई… पटना में कारोबारी की बेटी लापता, मां को फोन कर कहा- बचा लो, कहीं फंस गई हूं

यह एक सांकेतिक तस्वीर है (फोटो-AI)
Bihar News: पटना में रहने वाला एक कारोबारी परिवार अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के रहस्यमय तरीके से गायब होने से परेशान है। मामला राजधानी के एसके पुरी थाना क्षेत्र का है, जहां तीन दिन बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच, मां के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से आए कॉल ने मामले को और उलझा दिया है। यह कॉल लापता लड़की ने ही किया था।
कारोबारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पटना के नॉर्थ कृष्णापुरी इलाके में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के मुताबिक, गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच उनकी 16 साल की बेटी किसी काम से घर से निकली थी। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटी, तो परिवार को लगा कि शायद वह किसी दोस्त के घर रुक गई होगी। हालांकि, जैसे-जैसे रात बढ़ती गई और वे फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पाए, उनकी चिंता बढ़ गई।
परिवार ने पहले खुद ही उसे ढूंढा, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जब अगले दिन भी लड़की नहीं मिली, तो परिवार एसके पुरी थाने गया और पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और तलाश शुरू कर दी।
मामले में नया मोड़ तब आया जब शनिवार को अचानक मां के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उनकी बेटी की आवाज थी। मां के मुताबिक, लड़की की आवाज कांप रही थी और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। वह बस इतना ही कह पाई, "मां, मुझे बचा लो... मैं बहुत बीमार हूं, मैं कहीं फंसी हुई हूं।" इसके बाद कॉल अचानक कट गया। उस नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं।
परिवार ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन ट्रेस किया जिससे कॉल किया गया था। लोकेशन फ्रेजर रोड और गांधी मैदान के पास का दिखा रहा था। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की पहले ही वहां से जा चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन एक फल बेचने वाली महिला का था। महिला ने पुलिस को बताया कि एक परेशान दिख रही लड़की उसके पास आई, एक अमरूद खरीदा, कॉल करने के लिए उसका मोबाइल फोन मांगा और फिर चली गई।
इस घटना से परिवार का डर और बढ़ गया है। उन्हें शक है कि लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है या जबरदस्ती किडनैप किया गया है। पुलिस ने किडनैपिंग समेत सभी संभावित एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गांधी मैदान, उसके स्कूल से घर आने-जाने के रास्ते और दूसरी संदिग्ध जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।
एसके पुरी पुलिस स्टेशन के SHO ने बताया कि मामला गंभीर है और नाबालिग लड़की को ढूंढने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और हर संभव पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वे लड़की को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
