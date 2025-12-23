Bihar Weather: बिहार में शिमला से ज्यादा ठंड, 11 जिलों में स्कूलें बंद, पटना से गुजरने वाली 32 ट्रेनें लेट

Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। पिछले चार दिनों से पछुआ हवा की वजह से कनकनी बढ़ी हुई है, कई शहरों में धूप तक नहीं निकला है। ठंड को देखते हुए 11 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कई शहरों में समय बदल दिया गया है। इधर, कोहरे की वजह से पटना जंक्शन से गुजरने वाली 32 ट्रेनें सोमवार को लेट खुलीं।