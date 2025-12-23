Bihar Weather: बिहार में शिमला से ज्यादा ठंड, 11 जिलों में स्कूलें बंद, पटना से गुजरने वाली 32 ट्रेनें लेट

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। पिछले चार दिनों से पछुआ हवा की वजह से कनकनी बढ़ी हुई है, कई शहरों में धूप तक नहीं निकला है। ठंड को देखते हुए 11 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कई शहरों में समय बदल दिया गया है। इधर, कोहरे की वजह से पटना जंक्शन से गुजरने वाली 32 ट्रेनें सोमवार को लेट खुलीं।
पटना से सटे राजगीर में शिमला, देहरादून, रांची और भोपाल से ज्यादा ठंड है। शिमला 7°C है, राजगीर 6.6°C पारा है। प्रदेश के 5 जिलों में तापमान 10°C से कम है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पटना, नालंदा, औरंगाबाद, छपरा में घना कोहरा है, नालंदा में विजिबिलिटी 20 मीटर से कम। अगले 48 घंटे तक कोल्ड डे रहेगा, ठंड से राहत नहीं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान 2-3°C और गिर सकता है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे से कई जिलों में सुबह-रात घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर के बाद पूरे बिहार में कोल्ड-डे की स्थिति बन सकती है, दिन-रात कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
ठंड के कारण जिला प्रशासन ने शिवहर में 23 दिसंबर तक सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया गया है। जबकि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, अररिया, सीवान, भोजपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और दरभंगा में 24 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है।
कोहरे के कारण पटना जंक्शन से 32 ट्रेनें सोमवार को लेट खुलीं। यात्रियों को परेशानी हुई, प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार में ठंड में जूझते रहे, आगे की कनेक्टिंग यात्राएं भी मिस हुईं। जयनगर पूजा स्पेशल 7 घंटे 22 मिनट लेट, कुंभ एक्सप्रेस 6 घंटे 16 मिनट लेट चली।
मौसम विभाग के अनुसार निचले क्षोभमंडल में घना कोहरा और ऊंचे बादल सूर्य की किरणें रोक रहे, इसकी वजह से दिन में तापमान नहीं बढ़ रहा और प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। राज्यभर में अधिकतम तापमान 4-6°C कम है। पश्चिमी उत्तर भारत में 12.6 किमी ऊंचाई पर 125 किमी/घंटा की रफ्तार से पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय है, ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ा है।
