25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, अगले पांच दिन भारी, मौसम विभाग का अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा की वजह से भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 29 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 'कोल्ड डे' की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 25, 2025

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Bihar Weather पछुआ हवा और पहाड़ों पर बर्फबारी से कनकनी बढ़ गई है। पिछले छह दिन से कई इलाकों में बर्फीली पछुआ हवा चल रही, जिसकी वजह से कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिन-रात एक जैसी सर्दी पड़ रही। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 दिसंबर तक मौसम में खास बदलाव नहीं होगा। इस बार ला नीना के कारण ठंड ज्यादा दिन तक रह सकती है, मौसम विभाग के अनुसार फरवरी तक असर बने रहने की संभावना हैं। मौसम विभाग ने आज (25 दिसंबर) पूरे बिहार में कोल्ड वेव और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इससे कनकनी और बढ़ने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर बिहार पर पड़ रहा। धूप नहीं निकलने से दिन में भी ठिठुरन है। कई जिलों का तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक ठंड और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भागलपुर सबसे ठंडा (9.4 डिग्री) और राजगीर सबसे गर्म (21.4 डिग्री) रहा। गया में सबसे ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी 50 मीटर थी। पटना में सुबह कोहरा की वजह से लोगों को परेशानी हुई , लेकिन दोपहर में हल्की धूप निकली तो लोगों ने राहत महसूस की।

विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर

पिछले 24 घंटे में पटना समेत उत्तरी इलाकों में दिन के तापमान में 1 से 5°C तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि दक्षिण बिहार में थोड़ी गिरावट आई है। दिन का तापमान 16.2°C से 20.3°C के बीच रहा। सबसे ज्यादा तापमान 20.3°C ज़िरादेई में दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के मुताबिक, 25 से 29 दिसंबर तक पूरे बिहार में कोल्ड डे रहेगा। इस दौरान बेहद घना कोहरा छाया रहेगा, शाम ढलते ही कोहरे बढ़ेगा। देर रात और सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी। ठंडी हवाओं के साथ कनकनी बढ़ रही, लोगों की परेशानी और बढ़ गई। मौजूदा हालात देख ठंड की स्थिति काफी गंभीर है

ये भी पढ़ें

Vanshavali Certificate: गांवों में सरपंच तो अब शहरों में CO जारी करेंगे वंशावली, जमीन और कानूनी कामों में आएगी तेजी
पटना
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

25 Dec 2025 07:31 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, अगले पांच दिन भारी, मौसम विभाग का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.