Bihar Weather: पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, अगले पांच दिन भारी, मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
Bihar Weather पछुआ हवा और पहाड़ों पर बर्फबारी से कनकनी बढ़ गई है। पिछले छह दिन से कई इलाकों में बर्फीली पछुआ हवा चल रही, जिसकी वजह से कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिन-रात एक जैसी सर्दी पड़ रही। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 दिसंबर तक मौसम में खास बदलाव नहीं होगा। इस बार ला नीना के कारण ठंड ज्यादा दिन तक रह सकती है, मौसम विभाग के अनुसार फरवरी तक असर बने रहने की संभावना हैं। मौसम विभाग ने आज (25 दिसंबर) पूरे बिहार में कोल्ड वेव और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इससे कनकनी और बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर बिहार पर पड़ रहा। धूप नहीं निकलने से दिन में भी ठिठुरन है। कई जिलों का तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक ठंड और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भागलपुर सबसे ठंडा (9.4 डिग्री) और राजगीर सबसे गर्म (21.4 डिग्री) रहा। गया में सबसे ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी 50 मीटर थी। पटना में सुबह कोहरा की वजह से लोगों को परेशानी हुई , लेकिन दोपहर में हल्की धूप निकली तो लोगों ने राहत महसूस की।
पिछले 24 घंटे में पटना समेत उत्तरी इलाकों में दिन के तापमान में 1 से 5°C तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि दक्षिण बिहार में थोड़ी गिरावट आई है। दिन का तापमान 16.2°C से 20.3°C के बीच रहा। सबसे ज्यादा तापमान 20.3°C ज़िरादेई में दर्ज हुआ।
मौसम विभाग के मुताबिक, 25 से 29 दिसंबर तक पूरे बिहार में कोल्ड डे रहेगा। इस दौरान बेहद घना कोहरा छाया रहेगा, शाम ढलते ही कोहरे बढ़ेगा। देर रात और सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी। ठंडी हवाओं के साथ कनकनी बढ़ रही, लोगों की परेशानी और बढ़ गई। मौजूदा हालात देख ठंड की स्थिति काफी गंभीर है
