14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: कोहरे से थमी बिहार की रफ्तार, जानिए कब से पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा के कारण अगले पाँच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। पटना सहित कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और धूप निकलने के बाद भी ठंड का असर बना रहेगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 14, 2025

IMD Alert

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Bihar Weather: बिहार में न्यूनतम तापमान में उतार‑चढ़ाव के कारण ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के अधिकांश जिलों में अगले सात दिनों तक रात और सुबह के समय ठंड लगातार बढ़ेगी। साथ ही, कोहरे के कहर से कई शहरों की गति पर भी ब्रेक लगेगा। रविवार की सुबह से ही बेगूसराय में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन‑चार दिनों तक सुबह में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक कुहासा रहेगा।

किशनगंज प्रदेश में सबसे ठंडा

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार का मौसम पाँच दिनों तक पछुआ के कारण शुष्क बना रहेगा। पटना सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह के समय कनकनी से लोग परेशान रहेंगे। तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 10 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 13.5 °C रहा, जबकि 7.6 °C के साथ किशनगंज प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।

 24 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बिहार के 24 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज और सीमांचल के क्षेत्रों में रात और सुबह के समय दृश्यता काफी कम रहने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि नमी बढ़ने पर कोहरा और घना हो सकता है, जिससे दृश्यता (विजिबिलिटी) 50 मीटर तक गिर सकती है।

 बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर 17 दिसंबर के बाद बिहार में दिखना शुरू होगा। विभाग का कहना है कि इस विक्षोभ के कारण 22 दिसंबर के बाद बिहार में शीतलहर और कोल्ड‑डे जैसी स्थिति बनने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिसंबर के अंतिम दिनों में ठंड लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर सकती है।

ये भी पढ़ें

Bihar Weather: बिहार में बढ़ी ठिठुरन वाली ठंड, 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे, स्कूलों का बदला समय
पटना
मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Dec 2025 09:31 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: कोहरे से थमी बिहार की रफ्तार, जानिए कब से पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.