Bihar Weather: कोहरे से थमी बिहार की रफ्तार, जानिए कब से पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में न्यूनतम तापमान में उतार‑चढ़ाव के कारण ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के अधिकांश जिलों में अगले सात दिनों तक रात और सुबह के समय ठंड लगातार बढ़ेगी। साथ ही, कोहरे के कहर से कई शहरों की गति पर भी ब्रेक लगेगा। रविवार की सुबह से ही बेगूसराय में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन‑चार दिनों तक सुबह में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक कुहासा रहेगा।