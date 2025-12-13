Bihar Weather: बिहार में बढ़ी ठिठुरन वाली ठंड, 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे, स्कूलों का बदला समय

शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। सूबे के सभी संस्कृत विद्यालय और उर्दू विद्यालय भी इसी समय‑सारिणी का पालन करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि पहली घंटी सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर.के. की ओर से संशोधित मॉडल समय‑सारणी जारी की गई है।