Bihar Weather: बिहार में बढ़ी ठिठुरन वाली ठंड, 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे, स्कूलों का बदला समय

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
Bihar Weather बिहार में मौसम का रंग बदलना शुरू हो गया है। सुबह‑शाम की ठिठुरन ने लोगों को परेशान कर दिया है और हिमालय से आ रही पछुआ हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे ठिठुरन वाली ठंड बढ़ गई है। इसे देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय भी बदल दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सात दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, ठंडी हवा के कारण प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। शुक्रवार को समस्तीपुर जिले का न्यूनतम तापमान 7.9 °C तक पहुँच गया, जबकि पाँच जिलों का न्यूनतम तापमान 10 °C से कम दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि शनिवार को उत्तर‑पूर्वी जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता शून्य तक पहुँच सकती है। अगले सात दिनों में मौसम में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर शुरू होने की आशंका है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों में पटना में ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में तेज़ गिरावट की संभावना है। शुक्रवार को पटना का न्यूनतम तापमान 13‑14 °C तथा अधिकतम तापमान 23‑24 °C के बीच रहा।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। सूबे के सभी संस्कृत विद्यालय और उर्दू विद्यालय भी इसी समय‑सारिणी का पालन करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि पहली घंटी सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर.के. की ओर से संशोधित मॉडल समय‑सारणी जारी की गई है।
