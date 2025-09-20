अगले तीन घंटे में बिहार के इन आठ जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कब लगेगा बारिश पर ब्रेक

मौसम विभाग ने 20 से 24 सितंबर तक के मौसम का अपडेट शेयर करते हुए कहा कि 24 सितम्बर तक उत्तर और सीमावर्ती जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। दक्षिण बिहार के जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर को सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 23 सितंबर को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर में बारिश की चेतावनी दी गयी है। 24 सितंबर को पटना, नवादा, खगड़िया, बांका और जमुई में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।