पटना

अगले तीन घंटे में बिहार के इन आठ जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कब लगेगा बारिश पर ब्रेक

Bihar Weather मौसम विभाग की ओर से पहले कहा गया था कि 20 सितंबर के बाद बिहार में कुछ दिनों तक बारिश पर ब्रेक लगेगा। लेकिन, मौसम विभाग ने शनिवार के अपडेट में कहा कि 24 सितबंर तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 20, 2025

Rain Again
मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी (File Photo)

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट शेयर किया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार आठ जिलों में अगले तीन घंटों में झमाझम बारिश होगी। पटना और बक्सर में बारिश शुरू हो चुकी है। जबकि अन्य जिलों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार को भी बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई थी।

इन शहरों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पटना, बक्सर, वैशाली,जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में अगले तीन घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना है। बारिश के समय इन शहर के लोगों को नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन शहरों में बारिश के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है।

Bihar Politics: चिराग पासवान कब करेंगे शादी? जानिए कमिटमेंट से जुड़े इस सवाल पर लोजपा प्रमुख ने क्या कहा…
पटना
image

कैसा रहेगा आज मौसम

मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार के आधे से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में आज तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में तेज हवा चलेगी और ठनका गिरने की भी संभावना है।

कब कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग ने 20 से 24 सितंबर तक के मौसम का अपडेट शेयर करते हुए कहा कि 24 सितम्बर तक उत्तर और सीमावर्ती जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। दक्षिण बिहार के जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर को सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 23 सितंबर को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर में बारिश की चेतावनी दी गयी है। 24 सितंबर को पटना, नवादा, खगड़िया, बांका और जमुई में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Bhagalpur News: दर्द से परेशान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को एंबुलेंस के लिए एक घंटा करना पड़ा इंतजार
पटना
image

Bihar news

