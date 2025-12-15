Bihar Weather: बिहार में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कई जिलों में 8 डिग्री तक गिरेगा तापमान

Bihar Weather: बिहार में मौसम अब धीरे-धीरे करवट लेता नजर आ रहा है। भले ही अभी कड़ाके की ठंड ने पूरी तरह दस्तक न दी हो, लेकिन दिन-रात के तापमान में हो रहे बदलाव साफ संकेत दे रहे हैं कि सर्दी का असर तेज होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पछुआ हवाओं के सक्रिय होने के साथ ही राज्य के कई जिलों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है।