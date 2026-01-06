6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

पटना

15 लाख में बिका और अंडमान-म्यांमार में रहा कैद,13 साल बाद मां के पास लौटा मुन्ना, खुद बताई रूह कंपा देने वाली दास्तां

बिहार के अररिया में 13 साल बाद एक मां अपने बेटे से मंगलवार को मिली। महिला ने अपने बेटे से मिलने के बाद कहा कि यह मेरे 12 वर्षो के संघर्ष का परिणाम है

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 06, 2026

13 साल बाद मां के पास लौटा मुन्ना। फोटो-AI जनरेटेड

बिहार के अररिया जिले की 55 साल की एक महिला 13 साल बाद अपने बेटे से मिली, जिसे कथित तौर पर मानव तस्करी रैकेट ने अगवा कर लिया था। जरीना खातून ने रोते हुए पूरे घटनाक्रम की चर्चा करते हुए पत्रकारों से बताया कि " हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर, कुछ गांव वालों ने हमदर्दी दिखाई और हमारे 12 साल के बेटे जमशेद उर्फ ​​मुन्ना को यह वादा करके ले गए कि वे उसे उत्तर प्रदेश के भदोही में एक मदरसे में दाखिला दिलाएंगे।" उन्होंने बताया कि मेरे पति शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे परिवार की जिम्मेदारी, जिसमें दो बेटे भी शामिल हैं, उन पर आ गई थी। इसके बाद भी हमने 12 वर्षो तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने बेटे को वापस पाया।

12 साल बाद बेटे से मिली मां

उन्होंने कहा, "मेरे बेटे को ले जाने के तुरंत बाद, मुझे एहसास हुआ कि हमें धोखा दिया गया है और मैंने मोहम्मद जावेद, मुर्शीद और दुखखान के खिलाफ मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए 12 वर्ष पूर्व FIR दर्ज कराई थी।" खातून ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद, उनके परिवार को कथित तौर पर बौनसी पुलिस स्टेशन के तहत उनके गांव केरला से बाहर निकाल दिया गया, और उनके घर को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उन्हें अररिया शहर में सड़क किनारे रहना पड़ा।

उन्होंने कहा, "इतनी मुश्किलों के बावजूद, मैंने पुलिस और न्यायपालिका पर से कभी भरोसा नहीं खोया। मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया गया, और तीन महीने पहले, अररिया में ADJ-IV कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे मेरे बेटे की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।"

15 लाख रुपये में बेचा गया था

मुन्ना को कथित तौर पर 26 दिसंबर को अररिया रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं क्योंकि जब वह अपने गांव लौटा तो उसे अपना घर खाली मिला। खातून ने कहा, "बाद में, स्थानीय पुलिस और बाल कल्याण समिति (CWC) ने सोमवार को उसे हमसे मिलवाया।"

उन्होंने बताया कि मुन्ना, जो 2012 में 12 साल का था, अब 25 साल का हो गया है, और परिवार को उम्मीद है कि वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। हालांकि, उन्होंने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताई, आरोप लगाया कि उसे 15 लाख रुपये में बेचा गया था। भदोही, अंडमान और म्यांमार में उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया।

मुन्ना ने बताई रूह कंपा देने वाली दास्तां

अपनी कैद को याद करते हुए, मुन्ना ने बताया कि उसे पहले भदोही, फिर अंडमान और बाद में म्यांमार ले जाया गया था। उन्होंने कहा, “मेरे जैसे बहुत से लोग थे। हमसे दिन-रात काम करवाया जाता था और कभी-कभी हमें खाना भी नहीं मिलता था। इंजेक्शन लगाए जाते थे, और अगर हमें आराम करते हुए पकड़ा जाता तो हमारी पिटाई की जाती थी।” उन्होंने बताया कि भागने की कोशिश नाकाम रही और उन पर बेरहमी से हमला किया गया।

उन्होंने आगे कहा, “बाद में मुझे नागालैंड में छोड़ दिया गया और ट्रकों और टैंकरों से ले जाया गया, फिर अररिया रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। वहां से मुझे ऑटो-रिक्शा से मेरे गांव ले जाया गया।” अररिया के एसडीपीओ (SDPO) सुशील कुमार ने कहा कि बचाए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। “पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि इसमें शामिल तस्करी नेटवर्क को समझा जा सके। सभी जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।”

ये भी पढ़ें

मधुबनी में कांग्रेसियों का ‘दंगल’, प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले आपस में भिड़े नेता; जमकर चले लात-घूंसे
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

06 Jan 2026 08:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 15 लाख में बिका और अंडमान-म्यांमार में रहा कैद,13 साल बाद मां के पास लौटा मुन्ना, खुद बताई रूह कंपा देने वाली दास्तां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.