लालू परिवार को जनता के पैसे पर ऐश करने की आदत, क्यों नहीं छोड़ा बंगला? BJP ने फिर छेड़ा मुद्दा

भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लालू यादव परिवार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, "राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिले एक महीना हो गया, फिर भी वे क्यों नहीं मान रही हैं? क्या लालू परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है? क्या जनता की संपत्ति पर कब्जा जमाए रखना चाहता है लालू परिवार? जब बिहार की NDA सरकार ने वैकल्पिक आवास भी दे दिया, तो राबड़ी देवी की जिद क्या दर्शाती है? क्या जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश करने की आदत डाल चुका है लालू परिवार?"