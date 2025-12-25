25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

लालू परिवार को जनता के पैसे पर ऐश करने की आदत, क्यों नहीं छोड़ा बंगला? BJP ने फिर छेड़ा मुद्दा

Rabri Awas: राबड़ी देवी द्वारा 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली न करने पर सियासत गरमा गई है। BJP प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर जनता के टैक्स के पैसों से ऐश करने का आरोप लगाया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 25, 2025

rabri awas

(फोटो-पत्रिका)

Rabri Awas: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने '10 सर्कुलर रोड' स्थित सरकारी आवास को राबड़ी देवी द्वारा खाली करने का मुद्दा फिर से उठा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे टैक्स देने वालों के पैसे पर शानो-शौकत से रहने के आदी हो गए हैं और इसलिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यही वजह है कि नोटिस मिलने के एक महीने बाद भी सरकारी बंगला अभी तक खाली नहीं किया गया है।

नीरज कुमार के तीखे सवाल

भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लालू यादव परिवार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, "राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिले एक महीना हो गया, फिर भी वे क्यों नहीं मान रही हैं? क्या लालू परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है? क्या जनता की संपत्ति पर कब्जा जमाए रखना चाहता है लालू परिवार? जब बिहार की NDA सरकार ने वैकल्पिक आवास भी दे दिया, तो राबड़ी देवी की जिद क्या दर्शाती है? क्या जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश करने की आदत डाल चुका है लालू परिवार?"

विवाद की जड़: 10 सर्कुलर रोड बनाम 39 हार्डिंग रोड

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नवंबर 2025 में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को खाली करने का आधिकारिक नोटिस दिया था। सरकार का तर्क था कि नियमों के अनुसार, यह आवास अब उनके लिए अधिकृत नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, प्रशासन ने राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता के तौर पर '39 हार्डिंग रोड' स्थित बंगला आवंटित किया था। अब बीजेपी का कहना है कि जब नया घर दे दिया गया है, तो पुराने बंगले से यह मोह समझ से परे है।

टैक्स देने वालों के पैसे का मुद्दा

इस बार बीजेपी भ्रष्टाचार और सरकारी फंड के दुरुपयोग के मुद्दों पर RJD को घेर रही है। नीरज कुमार का तर्क है कि सरकारी आवास किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं होती। नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद भी वहां रहना सरकारी फंड का दुरुपयोग है, क्योंकि उस बंगले के रखरखाव पर सरकार का काफी खर्च होता है।

RJD ने बताया बदले की राजनीति

जब से यह नोटिस जारी हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इस मुद्दे पर बचाव के मोड में है। RJD नेताओं ने नीतीश-बीजेपी सरकार पर लालू परिवार को जानबूझकर परेशान करने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मंगनी लाल मंडल से लेकर रोहिणी आचार्य तक, कई RJD नेताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी-जदयू गठबंधन की कड़ी आलोचना की थी।

ये भी पढ़ें

‘जब सत्ताधारी नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या?’ BJP नेता की हत्या पर RJD का हमला, सम्राट चौधरी ने भी दे दिया जवाब
पटना
bihar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Updated on:

25 Dec 2025 06:10 pm

Published on:

25 Dec 2025 06:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / लालू परिवार को जनता के पैसे पर ऐश करने की आदत, क्यों नहीं छोड़ा बंगला? BJP ने फिर छेड़ा मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.