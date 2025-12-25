‘जब सत्ताधारी नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या?’ BJP नेता की हत्या पर RJD का हमला, सम्राट चौधरी ने भी दे दिया जवाब

Bihar News: समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के युवा नेता रूपक साहनी की हत्या से बिहार की राजनीति में काफी हलचल मच गई है। इस सनसनीखेज घटना को लेकर विपक्ष ने नीतीश कुमार सरकार की कानून-व्यवस्था पर तीखी आलोचना की है। वहीं राजद के आरू का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पुलिस की तत्परता की तारीफ की है।